काम बंद करने, जमीन हटाने से भी नहीं बच सकते; HC का आदेश- देना होगा गुजारा भत्ता
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में एक फेमिली कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए कहा है कि काम बंद करना या जमीन मां के नाम करना पत्नी और बच्चे के गुजारा भत्ते की जिम्मेदारी से नहीं बचा सकता है।
काम बंद कर देना, लाइसेंस का नवीनीकरण न कराना और जमीन मां के नाम कर देना किसी व्यक्ति को पत्नी और बच्चे के गुजारा भत्ते की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकता। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में यह टिप्पणी करते हुए हमीरपुर की पारिवारिक अदालत के आदेश को बरकरार रखा है। अदालत ने व्यक्ति को पत्नी को हर महीने 7,500 रुपये और बच्चे को 3,500 रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था।
गुजारा भत्ते के आदेश को चुनौती वाली याचिका खारिज
जस्टिस अजय मोहन गोयल और जस्टिस रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पारिवारिक अदालत ने सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद उचित राशि तय की है। इसमें किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने व्यक्ति की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने गुजारा भत्ते के आदेश को चुनौती दी थी।
फेमिली कोर्ट के आदेश पर मुहर
मामले में व्यक्ति की ओर से दलील दी गई थी कि उसकी पत्नी को घरेलू हिंसा कानून के तहत पहले से अंतरिम गुजारा भत्ता मिल रहा है। ऐसे में पारिवारिक अदालत ने उस राशि को ध्यान में रखे बिना अलग से गुजारा भत्ता तय किया। हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड देखने के बाद इस दलील को स्वीकार नहीं किया।
बंद कर दिया काम
अदालत ने कहा कि पारिवारिक अदालत ने मामले की सभी परिस्थितियों को समझने के बाद ही पत्नी और बच्चे के लिए गुजारा भत्ता तय किया था। सुनवाई के दौरान व्यक्ति की आर्थिक स्थिति भी चर्चा में आई। अदालत के सामने आया कि वह योग्य लैबोरेटरी असिस्टेंट है और पहले अपनी लैब चलाता था। विवाद के बाद उसने लैब का लाइसेंस नवीनीकृत नहीं कराया और काम बंद कर दिया।
काम बंद कर देना बचने का तरीका
हाईकोर्ट ने कहा कि विवाद के बाद खुद ही लाइसेंस का नवीनीकरण न कराना और काम बंद कर देना गुजारा भत्ता देने से बचने का तरीका प्रतीत होता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई व्यक्ति अपनी ओर से काम बंद कर देने को अपनी आर्थिक जिम्मेदारी से बचने का आधार नहीं बना सकता।
मां के नाम कर दी जमीन
मामले में जमीन से जुड़ा एक तथ्य भी सामने आया। व्यक्ति ने करीब 6.75 लाख रुपये में जमीन खरीदी थी, जिसे बाद में अपनी मां के नाम उपहार के रूप में हस्तांतरित कर दिया। इस जमीन का मूल्य बाद में करीब 13.82 लाख रुपये आंका गया था। हाईकोर्ट ने इन तथ्यों को व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के आकलन में महत्वपूर्ण माना।
कानूनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते
अदालत ने कहा कि व्यक्ति के पास आर्थिक क्षमता होने के तथ्य सामने आए हैं, लेकिन वह पत्नी और बच्चे के कानूनी अधिकारों से बचने के रास्ते तलाश रहा है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति अपने ही कर्मों या कमियों का फायदा उठाकर कानूनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकता। इसी आधार पर अदालत ने पारिवारिक अदालत के आदेश को बरकरार रखते हुए याचिका खारिज कर दी।
रिपोर्ट- यूके शर्मा
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