हिमाचल हाई कोर्ट ने पेंशनरों को दी खुशखबरी; दो किस्तों में एरियर राशि देने का आदेश, साथ में ब्याज देने को भी कहा
हाई कोर्ट में इस याचिका को लगाते हुए याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार की भुगतान व्यवस्था पर सवाल उठाया था और दावा किया था कि कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर अलग-अलग तरीके से वित्तीय लाभ दिए जा रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को 31 दिसंबर 2021 से पहले सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को संशोधित वेतनमान का एरियर और संशोधित सेवानिवृत्ति लाभ दो किस्तों में जारी करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने भुगतान के लिए समयसीमा भी निर्धारित कर दी है। इसके अनुसार पहली किस्त 15 दिसंबर 2026 से पहले और दूसरी किस्त 28 फरवरी 2027 से पहले देनी होगी। इन वित्तीय लाभों पर संबंधित देय तारीख से छह प्रतिशत सालाना ब्याज भी अदा करना होगा। अदालत के इस आदेश से प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों, निगमों और बोर्डों से सेवानिवृत्त हुए सैकड़ों कर्मचारियों से जुड़े मामलों का निपटारा हुआ है।
एक साथ किया सैकड़ों याचिकाओं का निपटारा
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस रंजन शर्मा की खंडपीठ ने विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों से संबंधित सैकड़ों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से मांग की थी कि उन्हें एक जनवरी 2016 से लागू संशोधित वेतनमान के अनुसार एरियर और संशोधित सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान ब्याज सहित एकमुश्त किया जाए। उनका कहना था कि वे इन वित्तीय लाभों को पाने के पात्र हैं, इसके बावजूद सरकारी अधिसूचनाओं में निर्धारित प्रावधानों के कारण उन्हें पूरा भुगतान नहीं मिल रहा है।
सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर भेदभाव का आरोप
याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार की भुगतान व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा था कि कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर अलग-अलग तरीके से वित्तीय लाभ दिए जा रहे हैं। उनका तर्क था कि एक जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को वित्तीय लाभ पांच किस्तों में दिए जा रहे हैं, जबकि एक मार्च 2022 के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सभी लाभों का बकाया एकमुश्त अदा किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने इसे असमान व्यवस्था बताते हुए अपने बकाए का एकमुश्त भुगतान करने और देरी की अवधि का ब्याज देने की मांग की थी।
दो सरकारी अधिसूचनाओं के प्रावधान किए रद्द
खंडपीठ ने मामले पर विचार करने के बाद राज्य सरकार की ओर से 3 जनवरी 2022 और 25 फरवरी 2022 को जारी अधिसूचनाओं के उस नियम और पैरा को रद्द कर दिया, जो याचिकाकर्ताओं की पात्रता होने के बावजूद उन्हें संशोधित सेवा लाभों के भुगतान में बाधा बन रहे थे। अदालत ने निर्देश दिए कि 31 दिसंबर 2021 से पहले सेवानिवृत्त हुए संबंधित पेंशनरों को एक जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान का एरियर और संशोधित सेवानिवृत्ति लाभ दो किस्तों में दिए जाएं। पहली किस्त 15 दिसंबर 2026 से पहले और दूसरी किस्त 28 फरवरी 2027 से पहले जारी करनी होगी। इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि इन सभी देय सेवा लाभों पर संबंधित देय तारीख से छह प्रतिशत ब्याज भी देना होगा।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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