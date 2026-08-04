अपनी कमाई के घर से भी सास को नहीं निकाल सकती बहू, हिमाचल हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़े फैसले में कहा है कि बहू की कमाई से बने मकान में लंबे समय से साथ रह रही सास को निकाला नहीं जा सकता है। केवल मालिकाना हक होने भर से साझा गृहस्थी का अधिकार खत्म नहीं हो जाता…
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि यदि कोई सास लंबे समय तक बहू और परिवार के साथ एक ही घर में साझा गृहस्थी का हिस्सा बनकर रह रही है, तो केवल इस आधार पर उसे घर से नहीं निकाला जा सकता कि मकान बहू ने अपनी कमाई से खरीदा और बनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में साझा गृहस्थी का अधिकार भी कानून के तहत संरक्षित है।
…साझा गृहस्थी का अधिकार खत्म नहीं हो जाता
जस्टिस राकेश कैंथला ने बहू की याचिका खारिज करते हुए मंडी की निचली अदालतों के उस आदेश को सही माना, जिसमें सास को दोबारा घर में संयुक्त कब्जा देने के निर्देश दिए गए थे। अदालत ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि किसी मकान का मालिकाना हक किसी एक शख्स के नाम होने भर से साझा गृहस्थी का अधिकार खत्म नहीं हो जाता। ऐसे में सास को घर से नहीं निकाला जा सकता है।
क्या था पूरा मामला?
यह मामला मंडी जिले के रामनगर का है। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार बहू और प्रतिवादी के बेटे का विवाह मई 2013 में हुआ था। इसके बाद पूरा परिवार एक ही घर में रहता रहा। वर्ष 2024 में पारिवारिक विवाद शुरू हुआ। बहू का कहना था कि उसने जमीन अपनी निजी कमाई से खरीदी और उसी पर मकान बनवाया, इसलिए उस मकान पर केवल उसका अधिकार है।
बहू ने क्या दी थी दलील?
मामले के अनुसार, 7 नवंबर 2025 को सास और ससुर को घर से बाहर कर दिया गया। इसके बाद सास ने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत अदालत का रुख किया और घर में दोबारा रहने का अधिकार मांगा। बहू ने अदालत में दलील दी कि सास उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज नहीं कर सकती और उसके नाम की संपत्ति में रहने का अधिकार भी नहीं मांग सकती है।
बहू की याचिका खारिज
हाईकोर्ट ने बहू की इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि किसी मकान का स्वामित्व एक व्यक्ति के नाम होने से साझा गृहस्थी का अधिकार अपने आप समाप्त नहीं हो जाता। अदालत ने माना कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मंडी और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मंडी ने उपलब्ध तथ्यों और कानून के आधार पर सास के पक्ष में सही आदेश दिए थे। इसी कारण हाईकोर्ट ने उन आदेशों को बरकरार रखते हुए बहू की याचिका खारिज कर दी।
रिपोर्ट- यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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