Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अपनी कमाई के घर से भी सास को नहीं निकाल सकती बहू, हिमाचल हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
Follow us on Google News
share

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़े फैसले में कहा है कि बहू की कमाई से बने मकान में लंबे समय से साथ रह रही सास को निकाला नहीं जा सकता है। केवल मालिकाना हक होने भर से साझा गृहस्थी का अधिकार खत्म नहीं हो जाता…

Family Court
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई सास लंबे समय तक बहू और परिवार के साथ एक ही घर में रह रही है तो केवल इस आधार पर उसे घर से नहीं निकाला जा सकता कि मकान बहू ने अपनी कमाई से बनाया है।

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि यदि कोई सास लंबे समय तक बहू और परिवार के साथ एक ही घर में साझा गृहस्थी का हिस्सा बनकर रह रही है, तो केवल इस आधार पर उसे घर से नहीं निकाला जा सकता कि मकान बहू ने अपनी कमाई से खरीदा और बनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में साझा गृहस्थी का अधिकार भी कानून के तहत संरक्षित है।

…साझा गृहस्थी का अधिकार खत्म नहीं हो जाता

जस्टिस राकेश कैंथला ने बहू की याचिका खारिज करते हुए मंडी की निचली अदालतों के उस आदेश को सही माना, जिसमें सास को दोबारा घर में संयुक्त कब्जा देने के निर्देश दिए गए थे। अदालत ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि किसी मकान का मालिकाना हक किसी एक शख्स के नाम होने भर से साझा गृहस्थी का अधिकार खत्म नहीं हो जाता। ऐसे में सास को घर से नहीं निकाला जा सकता है।

ये भी पढ़ें:नाबालिग का हाथ खींचना और सीटी बजाना यौन उत्पीड़न नहीं? मद्रास HC की अहम टिप्पणी

क्या था पूरा मामला?

यह मामला मंडी जिले के रामनगर का है। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार बहू और प्रतिवादी के बेटे का विवाह मई 2013 में हुआ था। इसके बाद पूरा परिवार एक ही घर में रहता रहा। वर्ष 2024 में पारिवारिक विवाद शुरू हुआ। बहू का कहना था कि उसने जमीन अपनी निजी कमाई से खरीदी और उसी पर मकान बनवाया, इसलिए उस मकान पर केवल उसका अधिकार है।

ये भी पढ़ें:सपा नेता को अतीक अहमद से जोड़ने वाले AI वीडियो पर HC सख्त, मेटा को क्या आदेश?

बहू ने क्या दी थी दलील?

मामले के अनुसार, 7 नवंबर 2025 को सास और ससुर को घर से बाहर कर दिया गया। इसके बाद सास ने घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत अदालत का रुख किया और घर में दोबारा रहने का अधिकार मांगा। बहू ने अदालत में दलील दी कि सास उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज नहीं कर सकती और उसके नाम की संपत्ति में रहने का अधिकार भी नहीं मांग सकती है।

ये भी पढ़ें:ट्रेन में गैंगरेप; HC ने कहा- रेलवे जिम्मेदार, पीड़िता को 3 लाख देने का आदेश

बहू की याचिका खारिज

हाईकोर्ट ने बहू की इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि किसी मकान का स्वामित्व एक व्यक्ति के नाम होने से साझा गृहस्थी का अधिकार अपने आप समाप्त नहीं हो जाता। अदालत ने माना कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मंडी और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मंडी ने उपलब्ध तथ्यों और कानून के आधार पर सास के पक्ष में सही आदेश दिए थे। इसी कारण हाईकोर्ट ने उन आदेशों को बरकरार रखते हुए बहू की याचिका खारिज कर दी।

रिपोर्ट- यूके शर्मा

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।