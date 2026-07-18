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शादी के बाद दूसरे राज्य में SC आरक्षण का लाभ नहीं, हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि यदि कोई महिला जन्म वाले राज्य में अनुसूचित जाति (एससी) में आती है तो दूसरे राज्य में शादी करने मात्र से उसे वहां एससी आरक्षण या सरकारी नौकरी का लाभ नहीं मिल सकता है।

शादी के बाद दूसरे राज्य में SC आरक्षण का लाभ नहीं, हिमाचल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

यदि किसी महिला का जन्म एक ऐसे राज्य में हुआ है जहां वह अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी में आती है और बाद में उसकी शादी दूसरे राज्य में हो जाती है, तो केवल विवाह के आधार पर वह नए राज्य में एससी आरक्षण का लाभ नहीं ले सकती। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यही स्पष्ट किया है। अदालत ने कहा कि दूसरे राज्य में शादी करने से संबंधित राज्य की अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत आरक्षण या सरकारी नौकरी का अधिकार स्वतः नहीं मिल जाता।

खारिज की याचिका

मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी नेगी की खंडपीठ ने इस मामले में दायर अपील को खारिज कर दिया। यह मामला पंजाब की रहने वाली रीनू से जुड़ा है। रीनू का जन्म पंजाब में अनुसूचित जाति समुदाय में हुआ था और उसकी जाति पंजाब में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित है। बाद में उसकी शादी हिमाचल प्रदेश में हुई। शादी के बाद उसने हिमाचल प्रदेश में टीजीटी (आर्ट्स) शिक्षक के पद के लिए अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत आवेदन किया था।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय साफ

शिक्षा विभाग ने उसकी उम्मीदवारी स्वीकार नहीं की और आवेदन निरस्त कर दिया। इसके बाद रीनू ने इस फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट की एकल पीठ में रिट याचिका दायर की। एकल पीठ से राहत नहीं मिलने पर रीनू ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पहले से दिए गए फैसलों और कानूनी स्थिति पर विचार किया। खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में शीर्ष अदालत का निर्णय स्पष्ट है और उसी के अनुरूप फैसला दिया जाना जरूरी है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2019 के रंजना कुमारी बनाम उत्तराखंड राज्य मामले का हवाला दिया। उस फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि अनुसूचित जाति का दर्जा और उससे जुड़े आरक्षण के लाभ राज्य-विशिष्ट होते हैं। किसी व्यक्ति को उस राज्य में आरक्षण का अधिकार मिलता है जहां उसकी जाति अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित है।

सर्वोच्च अदालत ने क्या कहा था?

शीर्ष अदालत ने कहा था कि यदि कोई महिला विवाह के बाद दूसरे राज्य में रहती है, तो केवल इस आधार पर वह वहां की अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत आरक्षण या अन्य विशेष लाभ का दावा नहीं कर सकती, भले ही उसके पति की जाति भी उसी श्रेणी में क्यों न आती हो।

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नहीं दे सकते अलग से राहत

खंडपीठ ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से कानूनी स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद हाई कोर्ट उस फैसले से अलग कोई राहत नहीं दे सकता। अदालत ने माना कि पहले यदि किसी मामले में अलग प्रकार की राहत मिली हो, तब भी वर्तमान कानूनी स्थिति सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से तय होती है और उसी का पालन किया जाना आवश्यक है।

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सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था ही होगी लागू

इसी आधार पर हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग की ओर से रीनू का आवेदन निरस्त किए जाने के फैसले को सही ठहराया और उसकी अपील खारिज कर दी। अदालत ने अपने आदेश में साफ किया कि दूसरे राज्य में विवाह होने मात्र से वहां की अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत आरक्षण या सरकारी नौकरी का अधिकार प्राप्त नहीं होता और ऐसे मामलों में संबंधित राज्य की अधिसूचित अनुसूचित जाति सूची एवं सुप्रीम कोर्ट की स्थापित कानूनी व्यवस्था ही लागू होगी।

रिपोर्ट- यूके शर्मा

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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