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नई नौकरी मिली तो पुरानी एडहॉक सेवा नहीं जुड़ेगी, हिमाचल हाईकोर्ट ने किया साफ

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने साफ किया है कि यदि कोई कर्मचारी नई सरकारी नौकरी पाता है तो उसकी पुरानी एडहॉक सेवा को पेंशन, वेतन वृद्धि या अन्य सेवा लाभों में नहीं जोड़ा जा सकता है। क्या है पूरा मामला?

नई नौकरी मिली तो पुरानी एडहॉक सेवा नहीं जुड़ेगी, हिमाचल हाईकोर्ट ने किया साफ

क्या कोई सरकारी कर्मचारी नई चयन प्रक्रिया के जरिए दोबारा नौकरी पाने के बाद अपनी पुरानी एडहॉक सेवा को पेंशन और वेतन वृद्धि में जोड़ सकता है? हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इस सवाल का स्पष्ट जवाब 'नहीं' में दिया है। अदालत ने कहा है कि यदि नियुक्ति पूरी तरह नई चयन प्रक्रिया के तहत फ्रेश आधार पर हुई है, तो पहले की तदर्थ सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। इस अहम फैसले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिस कर्मचारी की शुरुआती तदर्थ (एडहॉक) सेवा कभी नियमित नहीं हुई और बाद में उसे अलग चयन प्रक्रिया के जरिए नई नियुक्ति मिली, वह पुरानी सेवा अवधि को पेंशन, वेतन वृद्धि या अन्य सेवा लाभों के लिए नहीं जोड़ सकता।

मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने यह फैसला देश राज की ओर से दायर अपील को खारिज करते हुए सुनाया। देश राज को 12 मार्च 1981 को शिक्षा विभाग में 89 दिनों के लिए जेबीटी शिक्षक के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद वर्ष 1996 में उन्होंने शिक्षा विभाग की बैच-वार चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया। चयनित होने पर 31 मई 1996 को उन्हें शास्त्री शिक्षक के पद पर नई नियुक्ति मिली।

एडहॉक सर्विस को रेगुलर सेवा मानने की लगाई थी गुहार

देश राज ने अदालत से मांग की थी कि 12 मार्च 1981 से 31 मई 1996 तक की उनकी तदर्थ सेवा को नियमित सेवा माना जाए और उसी आधार पर पेंशन, वेतन वृद्धि, एरियर का लाभ दिया जाए।

क्या थी सरकार की दलील

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अदालत में दलील दी कि शुरुआती तदर्थ सेवा कभी नियमित नहीं की गई थी। वर्ष 1996 में मिली नियुक्ति पूरी तरह नई और स्वतंत्र चयन प्रक्रिया का परिणाम थी, जिसका पहले की जेबीटी तदर्थ नियुक्ति से कोई कानूनी संबंध नहीं था।

कोई सेवा नियम पेश नहीं कर सका याचिकाकर्ता

खंडपीठ ने रिकॉर्ड का परीक्षण करते हुए पाया कि याचिकाकर्ता ऐसा कोई नियुक्ति पत्र या सेवा नियम पेश नहीं कर सके, जिससे यह साबित हो सके कि उन्हें पुरानी तदर्थ सेवा को नई नियुक्ति के साथ जोड़ने का अधिकार था।

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पुरानी सेवा का लाभ नहीं दे सकते

अदालत ने कहा कि जब किसी कर्मचारी की नियुक्ति नई चयन प्रक्रिया के तहत फ्रेश आधार पर होती है और पहले की सेवा नियमित नहीं हुई होती, तब उस पुरानी सेवा का लाभ सेवा संबंधी दावों में नहीं दिया जा सकता।

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सिंगल बेंच के फैसले को ठहराया सही

इसी आधार पर हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश के पहले के फैसले को सही ठहराते हुए देश राज की अपील खारिज कर दी। यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिनमें कर्मचारी नई नियुक्ति के बाद अपनी पुरानी एडहॉक सेवा को पेंशन या अन्य सेवा लाभों में जोड़ने की मांग करते हैं।

रिपोर्ट- यूके शर्मा

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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