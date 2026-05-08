Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हिमाचल में कब्जाधारियों की बहुएं भी नहीं लड़ सकेंगी पंचायत चुनाव; HC की मुहर

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
share

हिमाचल हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें ससुर द्वारा सरकारी जमीन कब्जाने पर बहू के चुनाव लड़ने पर रोक को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि याचिका में जनहित की कमी है।

हिमाचल में कब्जाधारियों की बहुएं भी नहीं लड़ सकेंगी पंचायत चुनाव; HC की मुहर

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें सरकारी जमीन पर ससुर के कब्जे के कारण बहू को चुनाव लड़ने से रोकने वाले नियम को चुनौती दी गई थी। मंडी के एक महिला मंडल की ओर से दायर इस जनहित याचिका पर कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई स्पष्ट जनहित नहीं है। कोर्ट के कड़े रुख के बाद याचिकाकर्ता ने मामला वापस ले लिया। बता दें कि सरकार ने हाल ही में पंचायत चुनाव नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत यदि परिवार का मुखिया सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करता है, तो बहू भी चुनाव के लिए अयोग्य होगी।

याचिका में जनहित नहीं

मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले परिवारों की बहुओं को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने वाले नए कानून को चुनौती दी गई थी। अदालत ने साफ कहा कि दायर की गई याचिका में जनहित नजर नहीं आता और याचिकाकर्ता इस मामले में सीधे तौर पर प्रभावित पक्ष भी नहीं है।

अदालत के समक्ष मंडी जिले की थुनाग तहसील के महिला मंडल बदीन बग्सियाड की ओर से यह जनहित याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिका की प्रकृति पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि महिला मंडल की ओर से दायर इस याचिका में कोई स्पष्ट जनहित दिखाई नहीं देता। अदालत ने यह भी कहा कि महिला मंडल को इस संशोधन से प्रभावित पक्ष नहीं माना जा सकता।

याचिका खारिज

अदालत ने टिप्पणी की कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो वास्तव में इस कानून से प्रभावित है, व्यक्तिगत तौर पर अदालत में याचिका दायर करता है तो कानूनी मुद्दों पर विचार किया जा सकता है। कोर्ट की इन टिप्पणियों के बाद याचिकाकर्ता की ओर से जनहित याचिका वापस लेने की बात कही गई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया।

ये भी पढ़ें:हिमाचल में कर्मियों के DA पर HC ने सुक्खू सरकार से मांगा जवाब, 4 हफ्ते की मोहलत

कब्जाधारियों की बहू भी नहीं लड़ सकेगी पंचायत चुनाव

दरअसल, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में पंचायत चुनाव से जुड़े कानून में अध्यादेश के जरिए बदलाव किया है। नए प्रावधान के तहत यदि किसी परिवार के मुखिया, खासकर ससुर का सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा पाया जाता है तो उस परिवार की बहू भी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेगी।

ये भी पढ़ें:हिमाचल से दिल्ली-NCR तक फैला मलाणा चरस का सिंडिकेट ध्वस्त, सप्लायर समेत 5 अरेस्ट

सरकार ने खत्म की छूट

पहले के नियमों में परिवार के बेटे, अविवाहित बेटी, दादा-दादी चुनाव लड़ने के अयोग्य माने जाते थे, लेकिन बहुओं को इसमें छूट मिली हुई थी। अब सरकार ने यह छूट भी समाप्त कर दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार का कहना है कि पंचायतों में पारदर्शिता बनाए रखने और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। सरकार के मुताबिक, पंचायत प्रतिनिधियों के लिए कानून का पालन और जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है, इसलिए नियमों को और सख्त किया गया है।

ये भी पढ़ें:हिमाचल : वृद्धावस्था पेंशन के लिए 44 की उम्र में ‘बुजुर्ग’ बन गए लोग, FIR दर्ज

रिपोर्ट- यूके शर्मा

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।