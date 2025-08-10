himachal hc said overloading of one extra person in car not breach of policy terms कार में एक आदमी ज्यादा होना शर्तों का उल्लंघन नहीं, HC का बीमा कंपनी को ब्याज सहित पैसे देने का आदेश, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाSun, 10 Aug 2025 04:49 PM
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मोटर दुर्घटना मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि कार में एक अतिरिक्त आदमी का होना बीमा पॉलिसी की शर्तों का मूल उल्लंघन नहीं है। कोर्ट एक ही दुर्घटना से संबंधित दावा याचिका की अपीलों पर सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने बीमा कंपनी को ब्याज सहित मुआवजा देने का निर्देश दिया।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर की एकल पीठ ने कहा कि हालांकि बीमा कंपनी ने आरोप लगाया है कि पॉलिसी का मूलभूत उल्लंघन हुआ है क्योंकि कार में 6 लोग बैठे थे। जहां तक एक अतिरिक्त आदमी के ओवरलोड होने का सवाल है, यह पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन या मूलभूत उल्लंघन नहीं है। इस वजह से बीमा कंपनी को दुर्घटना में मालिक को मुआवजा देने से छूट मिल जाए, खासकर जब एक आदमी के ओवरलोड होने का दुर्घटना के कारण से कोई संबंध न हो।

2012 में उस समय एक कार दुर्घटना हुई थी जब मालिक द्वारा नियुक्त ड्राइवर टाटा इंडिगो कार लापरवाही से चला रहा था। इस दुर्घटना में ड्राइवर और उसके भाई की मौत हो गई।

ड्राइवर के माता-पिता ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के समक्ष दावा याचिकाएं दायर कीं, जिन पर अलग-अलग पंचाटों द्वारा निर्णय दिए गए। अपीलकर्ता (यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी) उस वाहन की बीमा कंपनी थी। माता-पिता के अनुसार, उनके बेटे क्रमशः मैकेनिक और पेंटर के रूप में कार्यरत थे और उन्हें 5000 रुपए प्रति माह वेतन के साथ-साथ 100 रुपए ओवरटाइम भत्ता भी मिलता था।

एमएसीटी ने प्रत्येक मामले में दावेदारों को देय मुआवजे की राशि 9,72,000 रुपए तय की। इसके अलावा, प्रत्येक मामले में दावेदारों को हानि और अंतिम संस्कार के लिए क्रमशः 1,00,000 रुपए और 25,000 रुपए तया किया। कुल मुआवजा 10,97,000 रुपए और उस पर 7.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज निर्धारित किया गया।

इन फैसलों के खिलाफ बीमा कंपनी हाई कोर्ट पहुंची। हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर मेरा यह सुविचारित मत है कि 4,500 रुपए प्रति माह वेतन का भुगतान, मुआवजे के निर्धारण के लिए विचारणीय है।

कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में संबंधित वाहन एक परिवहन वाहन था। यह निश्चित रूप से एक हल्का मोटर वाहन था। इसका बिना लदान वाला वजन 1115 किलोग्राम और लदे हुए का वजन 1515 किलोग्राम था। लेकिन, वाहन का कुल वजन 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं था।

कोर्ट ने बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रंभा देवी और अन्य (2024) के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला दिया। इसमें यह माना गया था कि हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) वर्ग के लिए लाइसेंस रखने वाले चालक को 7500 किलोग्राम से कम सकल वाहन भार वाले परिवहन वाहन को चलाने की अनुमति है।

इसलिए, इस मामले में बीमा कंपनी की दलील मान्य नहीं है और इसे खारिज की जाती है। कार में एक आदमी ज्यादा होने के कारण मुआवजा देने से मुक्त करने की बीमा कंपनी की दलील मान्य नहीं है। हालांकि कोर्ट ने ब्याज दर 7.5 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष कर दी।

कोर्ट ने कहा कि दावेदार, दावा याचिका दायर करने की तिथि से लेकर एमएसीटी द्वारा निर्धारित ब्याज सहित पूरी राशि की वसूली तक बीमा कंपनी से 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 7,90,400 रुपए की राशि पाने के हकदार हैं। इसके बाद हाई कोर्ट ने अपील का निपटारा कर दिया और बीमा कंपनी को प्रत्येक अपील में माता को 4,90,400 रुपए और पिता को 3,00,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया।

