ऐसा लगता है यह जानबूझकर किया गया; प्रोफेसर के रिटायरमेंट मामले में HC ने की सरकार की खिंचाई

मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में मेडिकल फेकल्टी में प्रोफेसरों की भारी कमी का भी उल्लेख किया, साथ ही कहा कि सेवा विस्तार किसी कर्मचारी के लिए अधिकार का मामला नहीं है, फिर भी इसे निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के प्रदान किया जाना चाहिए।

Sourabh Jain एएनआई, शिमला, हिमाचल प्रदेशTue, 12 Aug 2025 05:49 PM
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने SLBSG मेडिकल कॉलेज की एक प्रोफेसर व विभागाध्यक्ष के रिटायरमेंट केस की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है, और उन्हें सेवानिवृत्त करने वाले कई सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य को यह भी निर्देश दिए हैं कि वह 68 वर्ष की आयु तक सेवा विस्तार के उनके मामले पर विचार करे। हाई कोर्ट ने यह आदेश नेरचौक के लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में एनाटॉमी विभाग की प्रोफेसर और प्रमुख सुशीला राणा के मामले में दिया। कार्यवाही के दौरान अदालत ने राज्य सरकार की खिंचाई करते हुए यहां तक कहा कि ऐसा लगता है सरकार उन्हें जानबूझकर बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति की आयु का फायदा नहीं देना चाहती है।

मामले में फैसला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि सेवा विस्तार किसी कर्मचारी के लिए अधिकार का मामला नहीं है, फिर भी इसे निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के प्रदान किया जाना चाहिए। चूंकि डॉ. राणा मार्च 2025 तक सेवा में रहीं, इसलिए वे संशोधित नीतियों का लाभ पाने की हकदार थीं। अदालत ने आदेश दिया कि डॉ. राणा को निरंतर सेवा में माना जाए और सरकार को निर्देश दिया कि वह उनके कार्यकाल को 68 वर्ष तक बढ़ाने पर नए सिरे से निर्णय ले, जैसा कि समान पदों पर कार्यरत अन्य लोगों के मामले में किया गया था।

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य के 17 फरवरी, 2022, 28 फरवरी, 2022 और 6 मार्च, 2025 के आदेशों को रद्द कर दिया और उन्हें भेदभावपूर्ण बताया। साथ ही अदालत ने उन आदेशों को मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसरों को केस-टू-केस आधार पर 68 वर्ष तक सेवा करने की अनुमति देने वाले दिसंबर 2021 और दिसंबर 2023 में जारी नीतिगत निर्णयों के विपरीत भी बताया।

जस्टिस संदीप शर्मा ने फैसला सुनाते हुए पाया कि डॉ. राणा को पहली बार साल 2017 में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (IGMC) शिमला से SLBSGMC, नेरचौक में 65 वर्ष तक पदोन्नति और सेवा के आश्वासन के साथ प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। बाद में उन्हें नियमित संकाय सदस्य के रूप में शामिल किया गया और प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया गया। हालांकि, सेवानिवृत्ति की आयु 68 वर्ष करने संबंधी नीतिगत संशोधनों के बावजूद, उन्हें 2022 में 62 वर्ष की आयु में और फिर 2025 में 65 वर्ष की आयु में, उनकी याचिका के लंबित रहने के दौरान, न्यायालय की अनुमति के बिना अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया।

'ऐसा लगता है सरकार ने जानबूझकर किया…'

जस्टिस शर्मा ने इस मामले में राज्य सरकार के आचरण की आलोचना करते हुए कहा कि पूरे घटनाक्रम को देखने से ऐसा लगता है कि सरकार की तरफ से ऐसा जानबूझकर किया गया है, ताकि उन्हें 68 वर्ष की आयु का लाभ लेने से रोका जा सके। खासकर जबकि उनके जितनी सेवा प्रोफाइल वाले अन्य प्रोफेसरों को सेवा विस्तार दिया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में मेडिकल फेकल्टी में प्रोफेसरों की भारी कमी का भी उल्लेख किया, जहां खाली पदों पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग दंड का प्रावधान करता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति के बाद भी सेवा विस्तार से इनकार करना अतार्किक और अनुचित हो जाता है।

