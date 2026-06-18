हिमाचल में 900 असिस्टेंट नर्सों की भर्ती पर रोक, सुक्खू सरकार को HC ने दिया तगड़ा झटका; उठाए इतने सवाल
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, 'हमें काफी हैरानी है कि एक वरिष्ठ अधिकारी दस दिन के कार्यक्रम के लिए विदेश जा रहे हैं, जबकि राज्य के पास पैसे की कमी है।'
राज्य की सुक्खू सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को 900 असिस्टेंट स्टाफ नर्स (ASN) की भर्ती पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान में चल रही चयन प्रक्रिया मौजूदा कानूनी भर्ती नियमों के दायरे से बाहर है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार की नीयत पर भी सवाल उठाया और पूछा कि सरकार ने तय भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से मौजूदा रेगुलर पदों को भरने के बजाय असिस्टेंट स्टाफ नर्सों की एक नई कैटेगरी बनाने का फैसला क्यों किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी पर भी चिंता जताई।
चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस बिपिन सी नेगी की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे अगले आदेश तक आगे कोई नियुक्ति पत्र जारी न करें और इसके साथ ही अदालत ने चुने गए उम्मीदवारों को भी काम पर रखने से रोक दिया। अदालत ने यह निर्देश भर्ती नीतियों और विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों पर बढ़ती निर्भरता से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिए गए।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 6 नवंबर, 2025 को जारी नीति के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से तय मानदेय पर 900 असिस्टेंट स्टाफ नर्सों की भर्ती करने के राज्य के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। बेंच ने देखा कि सरकार ने हेल्थकेयर वर्करों की भर्ती के लिए एक नई कैटेगरी बनाई थी, लेकिन नए कैडर को शामिल करने के लिए कानूनी भर्ती नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया था।
कोर्ट ने इस नीति के बचाव में राज्य सरकार के तर्क को भी खारिज कर दिया और कहा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया नियमों के खिलाफ थी और यह भी नोट किया कि प्रस्तावित पदों के लिए वेतनमान और सेवा की शर्तें भी ठीक से तय नहीं की गई थीं। बेंच ने कहा, 'हमारी राय है कि यह पूरी प्रक्रिया किसी भी नियम के दायरे में नहीं है और वेतनमान भी तय नहीं किए गए हैं। राज्य जानबूझकर इस मामले को उलझा रहा है और स्थिति को अस्पष्ट कर रहा है।'
हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि बड़ी संख्या में रेगुलर पद खाली होने के बावजूद सरकार भर्ती का एक समानांतर सिस्टम बनाने की कोशिश कर रही थी। कोर्ट के सामने रखे गए रिकॉर्ड के अनुसार, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभागों में रेगुलर स्टाफ़ नर्सों के 1,535 स्वीकृत पद खाली पड़े हैं। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने तय भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से मौजूदा रेगुलर पदों को भरने के बजाय असिस्टेंट स्टाफ नर्सों की एक नई कैटेगरी बनाने का फैसला क्यों किया।
कोर्ट ने सरकारी विभागों में आउटसोर्स नियुक्तियों में भारी बढ़ोतरी पर भी चिंता जताई। प्रधान सचिव (वित्त) देवेश कुमार द्वारा दायर एक हलफनामे से पता चला कि राज्य में आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या बढ़कर 26,724 हो गई है, जो पहले के रिकॉर्ड में दिखाए गए 17,114 कर्मचारियों की तुलना में काफी अधिक है। अदालत ने पाया कि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 का नियम 112 आउटसोर्सिंग की इजाजत सिर्फ़ एक अस्थायी व्यवस्था के तौर पर देता है, न कि नियमित भर्ती के विकल्प के तौर पर। इसलिए, अदालत ने सरकार से इस बारे में विस्तार से जानकारी मांगी।
अदालत ने कहा कि इतने बड़े पैमाने पर आउटसोर्सिंग, खासकर उन विभागों में जहां नियमित पद अभी भी खाली हैं, भर्ती के तय नियमों के पालन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं। सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव की ओर से दायर उस अर्जी पर भी विचार किया जिसमें उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देने की मांग की गई थी, वे अभी एक JICA प्रोजेक्ट के सिलसिले में जापान के आधिकारिक दौरे पर हैं।
इस दौरान अदालत ने उस अधिकारी को पेश होने से अस्थायी छूट तो दे दी, लेकिन बेंच ने एक वरिष्ठ अधिकारी के दस दिन के विदेश दौरे की जरूरत पर सवाल उठाया, जबकि राज्य सरकार बार-बार वित्तीय तंगी का हवाला देती रही है। साथ ही, अदालत ने अधिकारी को अगली सुनवाई की तारीख पर अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया।
हाई कोर्ट ने अब राज्य सरकार को 7 जुलाई, 2026 तक एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसमें पिछले तीन वर्षों में रखे गए आउटसोर्स कर्मचारियों की विभाग-वार जानकारी देनी होगी और यह स्पष्ट करना होगा कि नियमित स्वीकृत पद उपलब्ध होने के बावजूद ऐसी कितनी नियुक्तियां की गईं।
स्वास्थ्य सचिव को यह स्पष्ट करने की भी छूट दी गई है कि क्या कानूनी नियमों में जरूरी बदलाव किए बिना हेल्थकेयर कर्मचारियों की एक बिल्कुल नई श्रेणी बनाना और उनकी भर्ती करना कानूनी रूप से सही ठहराया जा सकता है। राज्य सरकार का जवाब आने के बाद इस मामले पर आगे सुनवाई होगी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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