HRTC हड़ताल से पहले हिमाचल सरकार ड्राइवरों की करेगी भर्ती, कब इंटरव्यू?
हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी कर्मचारियों की हड़ताल से पहले सुक्खू सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है। सरकार ने अस्थायी ड्राइवरों की भर्ती भी करने का फैसला किया है। अस्थायी ड्राइवरों के लिए कब होंगे इंटरव्यू?
हिमाचल प्रदेश में एचआरटीसी कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल से ठीक पहले सुक्खू सरकार ने सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को जारी रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। चालक-परिचालक यूनियन की ओर से 24 जून की मध्यरात्रि से प्रदेशव्यापी चक्का जाम की चेतावनी के बीच सरकार ने 656 अस्थायी ड्राइवरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन ड्राइवरों को 1500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मेहनताना दिया जाएगा और इसके लिए 24 जून को प्रदेशभर के क्षेत्रीय प्रबंधक (आरएम) कार्यालयों में वॉक-इन इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे।
सरकार की ओर से जारी भर्ती विज्ञापन के अनुसार चयनित चालकों को आवश्यकता के आधार पर विभिन्न डिपो और इकाइयों में तैनात किया जाएगा ताकि हड़ताल की स्थिति में भी बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित न हों। सरकार और एचआरटीसी प्रबंधन का कहना है कि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था पहले से तैयार की जा रही है।
हड़ताल की चेतावनी के बीच सरकार की तैयारी
एचआरटीसी चालक और परिचालक संगठन लंबे समय से लंबित वित्तीय देयों और अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) की अध्यक्षता में यूनियन प्रतिनिधियों और सरकार के बीच बैठक हुई, लेकिन बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी।
सरकारी पक्ष का कहना है कि बैठक के दौरान यूनियन प्रतिनिधि एक चालक के तबादले को रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। इस मुद्दे पर सहमति नहीं बनने के बाद वार्ता आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद यूनियन ने अपने आंदोलन के कार्यक्रम को बरकरार रखा और 24 जून की मध्यरात्रि से हड़ताल की चेतावनी दोहराई।
31 डिपो में 656 चालकों की भर्ती
एचआरटीसी प्रबंधन ने अस्थायी नियुक्तियों के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू किया है। भर्ती विज्ञापन के मुताबिक प्रदेश के 31 डिपो और इकाइयों में कुल 656 ड्राइवर रखे जाएंगे। अलग-अलग डिपो में आवश्यकता के अनुसार 6 से लेकर 25 चालकों तक की नियुक्ति की जाएगी।
इन पदों के लिए उम्मीदवार के पास वैध एचटीवी/एचएमवी लाइसेंस, भारी अथवा परिवहन वाहन चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक होना जरूरी है।
भर्ती प्रक्रिया के तहत 24 जून को दोपहर 12 बजे सभी आरएम कार्यालयों में वॉक-इन इंटरव्यू होंगे। चयनित उम्मीदवारों को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया जाएगा और उन्हें 1500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।
एस्मा लागू, सरकार का सख्त संदेश
हड़ताल की आशंका के बीच राज्य सरकार ने एचआरटीसी सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित करते हुए उन्हें आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (एस्मा) के दायरे में ला दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अधिनियम लागू रहने के दौरान हड़ताल करना या उसमें भाग लेना प्रतिबंधित रहेगा और नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
प्रशासन और पुलिस को भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को सुचारू रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।
होमगार्ड्स की भी ली जाएगी मदद
सरकार केवल नई भर्तियों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहती। एचआरटीसी प्रबंधन ने आवश्यकता पड़ने पर हिमाचल होमगार्ड्स के माध्यम से भी अतिरिक्त मानव संसाधन उपलब्ध कराने की तैयारी की है। उद्देश्य यही है कि प्रदेशभर में बस सेवाएं बाधित न हों और यात्रियों को न्यूनतम परेशानी का सामना करना पड़े।
अब 24 जून पर टिकी निगाहें
एक तरफ कर्मचारी संगठन अपने आंदोलन पर कायम है तो दूसरी ओर सरकार ने एस्मा लागू करने, होमगार्ड्स की सहायता लेने और 1500 रुपये प्रतिदिन के भुगतान पर 656 अस्थायी ड्राइवरों की भर्ती शुरू करके साफ संकेत दे दिया है कि वह किसी भी हालत में बस सेवाओं को पूरी तरह ठप नहीं होने देना चाहती। ऐसे में बुधवार को होने वाले इंटरव्यू और उसके बाद यूनियन के अगले कदम पर पूरे हिमाचल की नजरें टिकी हुई हैं।
रिपोर्ट- यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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