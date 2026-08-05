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हिमाचल में 10 लाख परिवारों को ₹10 लाख तक का इलाज; CM सुक्खू की क्या तैयारी?

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के करीब 10 लाख परिवारों के लिए 10 लाख रुपये तक की नई स्वास्थ्य बीमा नीति की तैयारी में है। योजना का मकसद कम प्रीमियम पर बेहतर इलाज देना है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Sukhvinder Singh Sukhu
हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार करीब 10 लाख परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा नीति लाने की तैयारी कर रही है।

हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के करीब 10 लाख परिवारों के लिए नई स्वास्थ्य बीमा नीति लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि इस नीति के तहत पात्र परिवारों को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह सुविधा बहुत कम प्रीमियम पर उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री सीएम ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य यह है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी जरूरतमंद परिवार बेहतर इलाज से वंचित न रहे। सरकार का दावा है कि इस तरह की व्यवस्था लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य होगा।

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कंपनियों से मांगे जाएंगे टेंडर

सरकार के अनुसार, नई स्वास्थ्य बीमा नीति का लाभ करीब 10 लाख परिवारों को मिलेगा। इसमें विभिन्न वर्गों के पात्र परिवारों को शामिल किया जाएगा। हालांकि, पात्रता के अंतिम मानदंड अभी तय किए जा रहे हैं और इन्हें नीति लागू होने के समय अधिसूचित किया जाएगा। सरकार ने बताया कि बीमा कंपनियों से टेंडर के माध्यम से प्रस्ताव मांगे जाएंगे। जिस कंपनी की शर्तें और सेवाएं बेहतर होंगी, उसके चयन के बाद योजना लागू की जाएगी। सरकार बड़े और उच्च स्तरीय अस्पतालों को भी इस योजना से जोड़ेगी, जिससे लाभार्थी जरूरत पड़ने पर बेहतर अस्पतालों में इलाज करा सकें।

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हिमकेयर योजना की होगी जांच

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक में कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई हिमकेयर योजना से जुड़े मामलों की भी जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि योजना में हुई गड़बड़ियों और रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद नई स्वास्थ्य बीमा नीति तैयार की जा रही है। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था में पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए जिला अस्पतालों और सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। जांच सेवाओं के स्वचालन पर भी काम किया जा रहा है, जिससे मरीजों को रिपोर्ट जल्दी मिल सके और इलाज में देरी न हो।

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राज्य में ही बेहतर इलाज देने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सरकारी चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा उपकरणों की खरीद एम्स, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप की जाए। उन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेजों के रेडियोलॉजी विभागों को और मजबूत करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश में ही आधुनिक और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे लोगों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े। स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार सुधार किए जा रहे हैं और नई स्वास्थ्य बीमा नीति भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी।

रिपोर्ट- यूके शर्मा

Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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