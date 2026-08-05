हिमाचल में 10 लाख परिवारों को ₹10 लाख तक का इलाज; CM सुक्खू की क्या तैयारी?
हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के करीब 10 लाख परिवारों के लिए 10 लाख रुपये तक की नई स्वास्थ्य बीमा नीति की तैयारी में है। योजना का मकसद कम प्रीमियम पर बेहतर इलाज देना है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के करीब 10 लाख परिवारों के लिए नई स्वास्थ्य बीमा नीति लाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि इस नीति के तहत पात्र परिवारों को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। सरकार का कहना है कि यह सुविधा बहुत कम प्रीमियम पर उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री सीएम ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य यह है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी जरूरतमंद परिवार बेहतर इलाज से वंचित न रहे। सरकार का दावा है कि इस तरह की व्यवस्था लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य होगा।
कंपनियों से मांगे जाएंगे टेंडर
सरकार के अनुसार, नई स्वास्थ्य बीमा नीति का लाभ करीब 10 लाख परिवारों को मिलेगा। इसमें विभिन्न वर्गों के पात्र परिवारों को शामिल किया जाएगा। हालांकि, पात्रता के अंतिम मानदंड अभी तय किए जा रहे हैं और इन्हें नीति लागू होने के समय अधिसूचित किया जाएगा। सरकार ने बताया कि बीमा कंपनियों से टेंडर के माध्यम से प्रस्ताव मांगे जाएंगे। जिस कंपनी की शर्तें और सेवाएं बेहतर होंगी, उसके चयन के बाद योजना लागू की जाएगी। सरकार बड़े और उच्च स्तरीय अस्पतालों को भी इस योजना से जोड़ेगी, जिससे लाभार्थी जरूरत पड़ने पर बेहतर अस्पतालों में इलाज करा सकें।
हिमकेयर योजना की होगी जांच
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बैठक में कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई हिमकेयर योजना से जुड़े मामलों की भी जांच की जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि योजना में हुई गड़बड़ियों और रिकॉर्ड की समीक्षा के बाद नई स्वास्थ्य बीमा नीति तैयार की जा रही है। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था में पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए जिला अस्पतालों और सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। जांच सेवाओं के स्वचालन पर भी काम किया जा रहा है, जिससे मरीजों को रिपोर्ट जल्दी मिल सके और इलाज में देरी न हो।
राज्य में ही बेहतर इलाज देने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सरकारी चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा उपकरणों की खरीद एम्स, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप की जाए। उन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेजों के रेडियोलॉजी विभागों को और मजबूत करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश में ही आधुनिक और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिससे लोगों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों का रुख न करना पड़े। स्वास्थ्य क्षेत्र में लगातार सुधार किए जा रहे हैं और नई स्वास्थ्य बीमा नीति भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी।
रिपोर्ट- यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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