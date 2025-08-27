himachal government will not govern fees and employees salary of private education institutions know why निजी शिक्षण संस्थानों की फीस-वेतन सरकार तय नहीं करेगी; हिमाचल के शिक्षा मंत्री, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
निजी शिक्षण संस्थानों की फीस-वेतन सरकार तय नहीं करेगी; हिमाचल के शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री ने कहा कि निजी शिक्षण संस्थानों की फीस सरकारी संस्थानों की तरह निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि इन्हें सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती। सरकार का इन संस्थानों पर केवल विनियामक नियंत्रण रहता है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाWed, 27 Aug 2025 04:49 PM
हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थानों की फीस और उनमें कार्यरत कर्मचारियों का वेतन तय करने के लिए कोई नीति नहीं बनाई जाएगी। यह जानकारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बुधवार को विधानसभा में शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के लिखित जवाब में दी।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि निजी शिक्षण संस्थानों की फीस सरकारी संस्थानों की तरह निर्धारित नहीं की जा सकती, क्योंकि इन्हें सरकार की ओर से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती। सरकार का इन संस्थानों पर केवल विनियामक नियंत्रण रहता है। यह नियंत्रण मुख्य रूप से संस्थानों की मान्यता, गुणवत्ता, मानक और न्यूनतम वेतनमान के संदर्भ में होता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सरकार सीधे तौर पर फीस या कर्मचारियों का वेतन तय करती है, तो यह निजी संस्थानों की स्वायतता में हस्तक्षेप माना जाएगा। इसी कारण प्रदेश सरकार इस विषय पर किसी नीति को लाने का विचार नहीं रखती।

मंत्री ने बताया कि फिलहाल प्रदेश में 17 निजी विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। इनमें से 16 विश्वविद्यालयों में शिक्षकों का वेतन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) व अन्य नियामक संस्थाओं द्वारा तय मानकों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। वहीं, ईक्फाई विश्वविद्यालय में वेतन का निर्धारण उनके प्रायोजक निकाय द्वारा बनाए गए मानकों के अनुसार किया जाता है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधानसभा में बताया कि बीते तीन वर्षों में प्रदेश में किसी भी तहसीलदार या नायब तहसीलदार को सेवा विस्तार नहीं दिया गया है। हालांकि इस अवधि में 2 तहसीलदारों और 8 नायब तहसीलदारों को एक निश्चित अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति दी गई है। उन्होंने यह जानकारी विधायक पवन कुमार काजल के सवाल के लिखित जवाब में दी।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश अगले माह देश का पूर्ण साक्षर राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि 1947 में प्रदेश की साक्षर दर मात्र 7 प्रतिशत थी और अगले महीने हिमाचल को देश का पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री बुधवार को विधानसभा में विधायक डॉ. जनक राज और राकेश जम्वाल द्वारा नियम 62 के तहत लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग को मजबूत करने के सरकार के प्रयास लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों का नतीजा ही है कि नेशनल सर्वे में हिमाचल, देशभर में पांचवें स्थान पर आया है।

रोहित ठाकुर ने कहा कि जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होगी, उन स्कूलों को दूसरे स्कूलों में मर्ज करने पर सरकार पर पुनर्विचार करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्कूलों को मर्ज करने का सरकार के फैसले का विपक्ष के सदस्यों ने भी समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों को मर्ज करने के सभी जगह एक समान मानक तय किए गए थे। रोहित ठाकुर ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में भी स्कूलों को मर्ज किया गया है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही 30 हजार स्कूलों को मर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में पिछले 10 सालों में 90 हजार स्कूलों को मर्ज किया गया है।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल में 1353 स्कूलों को मर्ज किया गया है, जिसमें जीरो एनरोलमेंट वाले 628 स्कूल शामिल हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों के मर्ज करने से 1424 टीचर मिले हैं, जिससे शिक्षा में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले कक्षा एक से पांचवीं तक निजी व सरकारी स्कूलों में छह लाख से ज्यादा बच्चे पंजीकृत थे, जिसमें से पांच लाख 90 हजार सरकारी स्कूल में पंजीकृत थे। आज स्थिति यह है कि स्कूलों में चार लाख 32 हजार बच्चे पंजीकृत हैं और इसमें सरकारी स्कूलों में 2 लाख 900 बच्चे सरकारी स्कूलों में पंजीकृत है।

रोहित ठाकुर ने कहा कि स्कूलों और काॅलेजों में छात्रों की एनरोलमेंट कम हो गई है, जिसका कारण जनसंख्या वृद्धि दर कम होना है। उन्होंने कहा कि कई उच्च शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जहां पर बच्चों का दाखिला 100 से भी कम रह गया है। उन्होंने सदस्यों को आश्वासन दिया कि सरकार का उद्देश्य बिना किसी कारण के स्कूलों को बंद करना नहीं है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में डॉ जनक राज और राकेश जम्वाल ने राजकीय माध्यमिक पाठशाला चलौली एवं प्राथमिक पाठशाला नेरी को डी-नोटीफाई करने से उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित किया।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

