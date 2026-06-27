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हिमाचल में किसानों को गिफ्ट; कृषि लोन का 50 फीसदी ब्याज खुद भरेगी सरकार

Krishna Bihari Singh भाषा, शिमला
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हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने राज्य बजट की एक अहम घोषणा को पूरा करते हुए आर्थिक तंगी और कर्ज का सामना कर रहे किसानों को आर्थिक मदद का ऐलान किया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

हिमाचल में किसानों को गिफ्ट; कृषि लोन का 50 फीसदी ब्याज खुद भरेगी सरकार

हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। सुक्खू सरकार ने किसानों के लिए 'कृषि कर्ज ब्याज सहायता योजना' शुरू की है। इसके तहत उन किसानों को मदद दी जाएगी जिनकी जमीन कर्ज नहीं चुका पाने के कारण नीलाम होने की कगार पर है। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार हर किसान के 3 लाख रुपये तक के कृषि कर्ज पर बकाया ब्याज का 50 फीसदी हिस्सा खुद चुकाएगी।

क्या शर्तें?

सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, यह योजना उन किसानों को बड़ी राहत देगी जिनकी खेती की जमीन लोन नहीं चुका पाने के कारण नीलाम होने के कगार पर है। इस पहल के तहत, सरकार हर किसान को 3 लाख रुपये तक के एग्रीकल्चर लोन पर बकाया ब्याज का 50 फीसदी हिस्सा खुद चुकाएगी।

50 करोड़ रुपये का बजट

इस योजना से राज्य के लगभग 6,356 किसानों को फायदा होने की उम्मीद है। इसके लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की ओर से 50 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।यह योजना 'हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक' और 'कांगड़ा सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक' के माध्यम से लागू की जाएगी।

बनाई जाएगी पात्र किसानों की लिस्ट

बताया गया है कि इन बैंकों की संबंधित शाखाएं ब्याज सहायता का लाभ उठाने के लिए पात्र किसानों की पहचान करेंगी। ये शाखाएं ऐसे किसानों की लिस्ट भी बनाएंगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि किसान राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उनका कल्याण सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।ह

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इन किसानों को मिलेगी मदद

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कई किसान आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अब सरकार ने पात्र किसानों को एकमुश्त मदद देने का फैसला किया है। इस योजना में वे किसान शामिल होंगे जिनके कृषि कर्ज की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। जिन किसानों की जमीन नीलाम किए जाने के कगार पर है।

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विभागों को योजना लागू करने का आदेश

सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बकाया ब्याज का आधा चुका कर, सरकार का मकसद कर्ज का निपटारा करने में मदद प्रदान करना है। इससे किसानों को अपनी जमीन हासिल करने में मदद मिलेगी। इससे किसानों का खेती के प्रति रुझान भी बढ़ेगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संबंधित विभागों और वित्तीय संस्थानों को योजना को तेजी से लागू करने का निर्देश दिया है ताकि जरूरतमंद किसानों को समय पर मदद मिल सके।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

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