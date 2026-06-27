हिमाचल में किसानों को गिफ्ट; कृषि लोन का 50 फीसदी ब्याज खुद भरेगी सरकार
हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने राज्य बजट की एक अहम घोषणा को पूरा करते हुए आर्थिक तंगी और कर्ज का सामना कर रहे किसानों को आर्थिक मदद का ऐलान किया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। सुक्खू सरकार ने किसानों के लिए 'कृषि कर्ज ब्याज सहायता योजना' शुरू की है। इसके तहत उन किसानों को मदद दी जाएगी जिनकी जमीन कर्ज नहीं चुका पाने के कारण नीलाम होने की कगार पर है। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार हर किसान के 3 लाख रुपये तक के कृषि कर्ज पर बकाया ब्याज का 50 फीसदी हिस्सा खुद चुकाएगी।
क्या शर्तें?
सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, यह योजना उन किसानों को बड़ी राहत देगी जिनकी खेती की जमीन लोन नहीं चुका पाने के कारण नीलाम होने के कगार पर है। इस पहल के तहत, सरकार हर किसान को 3 लाख रुपये तक के एग्रीकल्चर लोन पर बकाया ब्याज का 50 फीसदी हिस्सा खुद चुकाएगी।
50 करोड़ रुपये का बजट
इस योजना से राज्य के लगभग 6,356 किसानों को फायदा होने की उम्मीद है। इसके लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की ओर से 50 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।यह योजना 'हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक' और 'कांगड़ा सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक' के माध्यम से लागू की जाएगी।
बनाई जाएगी पात्र किसानों की लिस्ट
बताया गया है कि इन बैंकों की संबंधित शाखाएं ब्याज सहायता का लाभ उठाने के लिए पात्र किसानों की पहचान करेंगी। ये शाखाएं ऐसे किसानों की लिस्ट भी बनाएंगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि किसान राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। उनका कल्याण सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।ह
इन किसानों को मिलेगी मदद
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कई किसान आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अब सरकार ने पात्र किसानों को एकमुश्त मदद देने का फैसला किया है। इस योजना में वे किसान शामिल होंगे जिनके कृषि कर्ज की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। जिन किसानों की जमीन नीलाम किए जाने के कगार पर है।
विभागों को योजना लागू करने का आदेश
सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बकाया ब्याज का आधा चुका कर, सरकार का मकसद कर्ज का निपटारा करने में मदद प्रदान करना है। इससे किसानों को अपनी जमीन हासिल करने में मदद मिलेगी। इससे किसानों का खेती के प्रति रुझान भी बढ़ेगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संबंधित विभागों और वित्तीय संस्थानों को योजना को तेजी से लागू करने का निर्देश दिया है ताकि जरूरतमंद किसानों को समय पर मदद मिल सके।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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