हिमाचल में 10 मई 2001 से पहले नियुक्त कर्मचारी अब 60 साल में होंगे रिटायर, HC का फैसला
हिमाचल हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि 10 मई 2001 से पहले नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को शुरुआती नियुक्ति के आधार पर 60 वर्ष तक काम करने का हक है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को लेकर महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। अदालत ने साफ किया है कि 10 मई 2001 से पहले नियुक्त हुए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी 60 साल की उम्र तक सेवा में बने रहने के हकदार हैं। इस अधिकार के निर्धारण में कर्मचारी के नियमितीकरण की तारीख नहीं, बल्कि उसकी प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख देखी जाएगी। यानी ऐसे कर्मचारी का नियमितीकरण 10 मई 2001 के बाद हुआ हो, तब भी उसे 58 वर्ष के बजाय 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त किया जाएगा।
न्यायाधीश रंजन शर्मा की अदालत ने यह व्यवस्था बलदेव राज की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी। कोर्ट ने उनकी याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया। हालांकि, अदालत ने 10 साल के बजाय आठ साल की सेवा पूरी करने पर वर्क चार्ज स्टेटस या नियमितीकरण देने की मांग को खारिज कर दिया। इस तरह याचिकाकर्त्ता को सेवानिवृत्ति आयु के मामले में राहत मिली, लेकिन सेवा के नियमितीकरण से जुड़ी उनकी मांग स्वीकार नहीं की गई।
1993 में दैनिक वेतनभोगी बेलदार के पद पर हुई थी नियुक्ति
याचिकाकर्त्ता बलदेव राज की नियुक्ति 1 अप्रैल 1993 को शिमला वन मंडल की तारा देवी रेंज में दैनिक वेतनभोगी बेलदार (मजदूर) के रूप में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के मूल राज उपाध्याय मामले में दिए गए फैसले के तहत 10 साल की लगातार सेवा पूरी करने के बाद उन्हें 1 अप्रैल 2003 से वर्क चार्ज स्टेटस दिया गया। इसके बाद 5 सितंबर 2007 को उनकी सेवाएं नियमित कर दी गईं।
याचिका में क्या की गई थी मांग?
बलदेव राज ने याचिका दायर कर मांग की थी कि बाद में लागू की गई नीतियों के आधार पर उन्हें 10 साल के बजाय 8 साल की सेवा पूरी करने पर ही वर्क चार्ज स्टेटस या नियमितीकरण का लाभ दिया जाए। इसके लिए उन्होंने 1 अप्रैल 2001 को आधार मानते हुए लाभ देने की मांग की थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि उनकी प्रारंभिक नियुक्ति 10 मई 2001 से पहले हुई थी। ऐसे में उन्हें 58 साल की उम्र में रिटायर करने के बजाय 60 साल तक सेवा में बने रहने का अधिकार है।
सरकार ने नियमितीकरण की तारीख को बनाया था आधार
राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि बलदेव राज का नियमितीकरण 5 सितंबर 2007 को हुआ था। यह तारीख 10 मई 2001 के बाद की है। ऐसे में फंडामेंटल रूल्स (एफआर) 56(ई) के तहत उनकी सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष ही बनती है। सरकार के अनुसार, कर्मचारी को 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु का लाभ नहीं दिया जा सकता। हालांकि, हाईकोर्ट ने सरकार की इस दलील को स्वीकार नहीं किया।
58 साल की उम्र में रिटायर करना सही नहीं
अदालत ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र तय करने के लिए नियमितीकरण की तारीख निर्णायक नहीं है। इसके लिए यह देखा जाना जरूरी है कि कर्मचारी की प्रारंभिक नियुक्ति कब हुई थी। बलदेव राज की नियुक्ति 1 अप्रैल 1993 को हुई थी, जो निर्धारित कट-ऑफ तारीख 10 मई 2001 से पहले की है। ऐसे में उन्हें 60 साल की उम्र तक सेवा में बने रहने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि उन्हें 58 साल की उम्र में रिटायर करना सही नहीं था।
आठ साल की सेवा पर लाभ देने की मांग खारिज
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्त्ता की वर्क चार्ज स्टेटस और नियमितीकरण से जुड़ी मांग पर अलग से विचार किया। अदालत ने गौरी दत्त मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जिन कर्मचारियों ने 31 दिसंबर 1993 से पहले एक साल यानी 240 दिन की सेवा पूरी कर ली थी, उन पर मूल राज उपाध्याय मामले में निर्धारित 10 साल की सेवा वाली योजना लागू होती है। ऐसे कर्मचारियों को बाद में आई 8 साल की सेवा वाली नीति के आधार पर लाभ नहीं दिया जा सकता है।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्ष 2000 की नीति में निर्धारित 31 मार्च 2000 की कट-ऑफ तारीख तक याचिकाकर्त्ता की आठ साल की सेवा पूरी नहीं हुई थी। इस कारण वह आठ साल की सेवा के आधार पर वर्क चार्ज स्टेटस या नियमितीकरण का लाभ पाने के पात्र नहीं थे। अदालत ने इस मांग को खारिज कर दिया।
रिपोर्ट- यूके शर्मा
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