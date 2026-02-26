खाकी vs खाकी: हिमाचल में कैसे खत्म हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, आरोपियों को लेकर रवाना हुई दिल्ली पुलिस
शिमला के रोहड़ू में दिल्ली पुलिस और हिमाचल प्रदेश पुलिस के बीच बुधवार को चला दिनभर का हाई-वोल्टेज ड्रामा आखिरकार गुरुवार सुबह समाप्त हो गया। दिल्ली पुलिस की टीम तीनों आरोपियों को लेकर सुबह करीब 5:55 बजे शोघी बैरियर से दिल्ली के लिए रवाना हो गई। इससे पहले स्थानीय अदालत ने तीनों आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली पुलिस को सौंप दिया था। यह पूरा घटनाक्रम बुधवार को तब नाटकीय मोड़ ले गया जब हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस की टीम को बीच रास्ते में ही रोककर हिरासत में ले लिया, जिसके बाद कई चौकियों पर दोनों राज्यों की पुलिस टीमों के बीच तीखी बहस हुई। लंबी कानूनी कार्यवाही और आपसी खींचतान के बाद, शिमला पुलिस ने गुरुवार सुबह दिल्ली पुलिस के वाहनों को जाने की अनुमति दी।
दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, टीम अपने साथ जब्त किया गया डीवीआर और आरोपियों की थार गाड़ी भी ले गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी सौरभ सिंह और अरबाज खान और मध्य प्रदेश निवासी सिद्धार्थ अवधूत के रूप में हुई है। अब दिल्ली पुलिस इन तीनों को दिल्ली के स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। बता दें, ये पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब हिमाचल प्रदेश पुलिस ने दिल्ली पुलिस की टीम को उस समय रोक लिया, जब वह आरोपियों को राष्ट्रीय राजधानी ले जा रही थी। हिमाचल प्रदेश पुलिस के सूत्रों के अनुसार, दिल्ली की टीम ने शिमला में स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बिना कार्रवाई की। इस पर कार्रवाई करते हुए हिमाचल पुलिस ने तीन गाड़ियों को रोक लिया जिसमें आरोपी और दिल्ली पुलिस के कर्मी सवार थे। दो वाहनों को शिमला में रोका गया, जबकि तीसरे वाहन को सोलन जिले के धर्मपुर के पास रोका गया। इस दौरान पुलिसकर्मियों समेत करीब 20 लोगों को हिरासत में लिया गया।
दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बताया कि मौके पर बहस हुई और सवाल उठाए गए कि शिमला पुलिस कानून के तहत हमारी गाड़ी को कैसे जब्त करने की कोशिश कर रही है। इसके बाद, शिमला पुलिस, जिसने हमारी सभी गाड़ियों को हिरासत में लिया था, ने आखिरकार उन्हें छोड़ दिया। दिल्ली पुलिस के एसीपी राहुल विक्रम ने कहा, हमने उन्हें जब्ती का ज्ञापन दे दिया है। यह हमारी सरकारी गाड़ी है जिसमें संपत्ति रखी हुई थी, इसलिए इसे जब्त नहीं किया जा सकता था। आखिरकार, हम सब अब जा रहे हैं। हमें बहुत देर तक हिरासत में रखा गया। दिल्ली पुलिस की टीम अब दिल्ली की ओर बढ़ रही है और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार आरोपियों को स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी।
देर रात अदालती कार्यवाही के बाद ट्रांजिट रिमांड मंजूर
अधिकारियों ने गुरुवार तड़के बताया कि शिमला की स्थानीय अदालत ने देर रात की कार्यवाही में दिल्ली पुलिस द्वारा शिमला जिले के रोहरू से गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड मंजूर कर दिया है।
तीनों आरोपी सौरभ, अरबाज और सिद्धार्थ को लगभग एक बजे बजे एसीजेएम-II एकांश कपिल के समक्ष पेश किया गया, जहां दिल्ली पुलिस की ट्रांजिट रिमांड की याचिका पर सुनवाई हुई और उसे स्वीकार कर लिया गया।
जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने बुधवार सुबह करीब 5:30 बजे रोहरू से तीन युवकों को गिरफ्तार किया और उन्हें शिमला की ओर ले आई। हालांकि, सूचना के आधार पर हिमाचल प्रदेश पुलिस ने सोलन जिले के धरमपुर में दिल्ली पुलिस की टीम को रोक लिया और आरोपियों सहित उन्हें हिरासत में ले लिया। बाद में आरोपियों को कानूनी कार्यवाही के लिए शिमला ले जाया गया। दिन के दौरान, बालूगंज पुलिस स्टेशन के एसएचओ ने प्रक्रियात्मक खामियों का आरोप लगाते हुए अदालत में एक निजी शिकायत भी दर्ज कराई।
शाम को, जब दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को फिर से दिल्ली ले जाने की कोशिश की तो, तो शिमला के बाहरी इलाके में एक बैरियर पर टीम को रोक दिया गया, जिससे दोनों पुलिस बलों के बीच तीखी बहस हुई। आरोपियों और दिल्ली पुलिस कर्मियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले कई घंटों तक हिरासत में रखा गया। शिमला पुलिस ने एक एफआईआर भी दर्ज की।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें
