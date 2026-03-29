हिमाचल कांग्रेस की नई टीम घोषित, 27 महासचिव और 12 उपाध्यक्ष नियुक्त; नए चेहरों को मौका
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने करीब 17 महीने बाद हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की नई राज्य कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से शनिवार देर रात जारी अधिसूचना के अनुसार सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। 27 महासचिव और 12 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने करीब 17 महीने बाद हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की नई राज्य कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से शनिवार देर रात जारी अधिसूचना के अनुसार सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं। इस बार संगठन में 27 महासचिव और 12 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं।
खास बात यह है कि कई नए और युवा चेहरों को महासचिव जैसे अहम पदों पर जगह दी गई है, जबकि ऐसे कई नेताओं को भी संगठन में जिम्मेदारी दी गई है जिन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिल पाया था। पूर्व कुछ विधायकों को उपाध्यक्ष बनाया गया है। वर्ष 2027 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए इन नियुक्तियों को अहम माना जा रहा है।
इन्हें मिली महासचिव पद की जिम्मेदारी
प्रदेश कांग्रेस में महासचिव पद पर जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है उनमें विनोद जिंटा, पवन ठाकुर, अनीता वर्मा, अमित भरमौरी, हरि कृष्ण हिमराल, सुरिंदर मनकोटिया, यश पाल तनैक, विकास ठाकुर, यशवंत खन्ना, रंजीत सिंह राणा, धर्मेंद्र धामी, मनमोहन कटोच, सुरेश नागटा, विवेक कुमार, देविंदर जग्गी, महेंद्र स्टान, हरि चंद शर्मा, सत्यजीत नेगी, रमेश चौहान, ज्योति खन्ना, यदुपति ठाकुर, सोनिया चौहान, बलविंदर बबलू, रमेश ठाकुर, चंदर शेखर शर्मा, उपेंद्र कांत मिश्रा और दीपक शर्मा शामिल हैं।
इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया
उपाध्यक्ष पद पर पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी, पूर्व विधायक नीरज भारती, बंबर ठाकुर और सतपाल रायजादा, रजनीश किमटा, परस राम, मोहिंदर चौहान, जीवन ठाकुर, करण सिंह पठानिया, अमित नंदा, चेत राम ठाकुर और चंद्र प्रभा नेगी को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मदन चौधरी को प्रदेश कांग्रेस का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
ये बने सदस्य
राजनीतिक मामलों की समिति में अध्यक्ष विनय कुमार सहित मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, आनंद शर्मा, प्रतिभा सिंह, अनुराग शर्मा, कौल सिंह ठाकुर, कुलदीप कुमार, आशा कुमारी, चंदर कुमार चौधरी, कर्नल धनी राम शांडिल, हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, जगत सिंह नेगी, अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह, राजेश धर्माणी, यादवेंद्र गोमा, राम लाल ठाकुर, नंद लाल, आरएस बाली, भवानी सिंह पठानिया, केहर सिंह खाची, सुरेंद्र शर्मा तथा महासचिव (संगठन) को सदस्य बनाया गया है।
कार्यकारी समिति में कौन-कौन
कार्यकारी समिति में सुखविंद्र सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, आनंद शर्मा, प्रतिभा सिंह, आशा कुमारी, धनी राम शांडिल, विप्लोव ठाकुर, कौल सिंह ठाकुर, चंद्र कुमार, कुलदीप कुमार, कुलदीप सिंह राठौर, हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, विक्रमादित्य सिंह, राजेश धर्माणी, यादवेंद्र गोमा, राम लाल ठाकुर, गंगूराम मुसाफिर और अनीता वर्मा को शामिल किया गया है।
अनुशासनात्मक समिति का अध्यक्ष पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर को बनाया गया है। इसके सदस्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, विधायक आशीष बुटेल, भवानी सिंह पठानिया, बाबा हरदीप सिंह, नीरज नायर, अनुराधा राणा और महासचिव (संगठन) होंगे।
17 महीने के इंतजार के बाद नई टीम
बता दें कि 6 नवम्बर 2024 को हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश और जिला कार्यकारिणियों को भंग कर दिया गया था। इसके बाद करीब डेढ़ साल यानी 17 महीने के इंतजार के बाद अब नई टीम घोषित की गई है। 22 नवम्बर 2025 को विनय कुमार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और उनके नेतृत्व में यह पहली पूरी कार्यकारिणी घोषित हुई है।
संतुलन बनाने की कोशिश
नई कार्यकारिणी में संगठनात्मक संतुलन बनाने की कोशिश भी दिखाई दे रही है। पार्टी ने कई वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ युवा चेहरों को भी अहम जिम्मेदारी दी है। साथ ही ऐसे नेताओं को भी संगठन में जगह दी गई है जिन्हें पिछली विधानसभा चुनाव प्रक्रिया में टिकट नहीं मिल पाया था।
वर्ष 2027 के अंत में होने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की यह नई टीम संगठन को सक्रिय करने और चुनावी तैयारी मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि नई कार्यकारिणी प्रदेश स्तर पर संगठन को ज्यादा प्रभावी और सक्रिय बनाएगी।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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