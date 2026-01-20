Hindustan Hindi News
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Himachal CM Sukhvinder Singh Sukhu announces Rs 250-crore riverfront project for Manali
हिमाचल के इस शहर को सीएम सुक्खू की सौगात, पर्यटन बढ़ाने 250 करोड़ की लागत से बनेगा रिवर फ्रंट

हिमाचल के इस शहर को सीएम सुक्खू की सौगात, पर्यटन बढ़ाने 250 करोड़ की लागत से बनेगा रिवर फ्रंट

संक्षेप:

सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक धरोहरों और अतिथि-सत्कार परंपरा के कारण देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करता है। प्रदेश में प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में पर्यटक आते हैं।

Jan 20, 2026 10:31 pm ISTSourabh Jain वार्ता, मनाली, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को मनाली में विंटर कार्निवल 2026 का शुभारंभ किया और इस मौके पर इलाके को करीब 64 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान सीएम सुक्खू ने 300 झांकियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और मॉल रोड पहुंचने पर इन्हीं झांकियों का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर उन्होंने मनाली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 250 करोड़ रुपए की लागत से रिवर फ्रंट विकसित करने की घोषणा की। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि पर्यटन विकास पर्यावरण के अनुकूल हो, क्योंकि प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता और संपदा ही हमारी सबसे अमूल्य धरोहर है।

इसके अलावा सीएम ने इलाके को सौगात देते हुए परिधि गृह मनाली के नए भवन में अतिरिक्त पांच कमरे बनाने, मनाली क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा के लिए आवश्यक सात चिह्नित स्थानों के लिए सुरक्षा दीवार लगाने, ओल्ड मनाली में दो करोड़ की लागत से पार्किंग निर्माण तथा गांव सोलंग तथा कराल में भूस्खलन के न्यूनीकरण संबंधी कार्यों के लिए 25-25 लाख रुपए देने की घोषणा भी की।

सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक धरोहरों और अतिथि-सत्कार परंपरा के कारण देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करता है। प्रदेश में प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में पर्यटक आते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के अनुभवों को यादगार बनाने के उद्देश्य से प्रमुख पर्यटन स्थलों पर विंटर कार्निवल जैसे भव्य आयोजनों को निरंतर प्रोत्साहित कर रही है।

उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार है। राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश को प्राकृतिक, धार्मिक, साहसिक, आध्यात्मिक तथा स्वास्थ्य पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस दिशा में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 'ग्रीन हिमाचल बॉयोडायवर्सिटी पार्क' तथा नदियों के किनारे पार्क बनाए जा रहे हैं।

इस बारे में शेयर की सोशल मीडिया पोस्ट में सुक्खू ने लिखा, 'हमारी सरकार का लक्ष्य है कि गांवों को सशक्त बनाकर वहीं शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ताकि किसानों और ग्रामीणों तक विकास का लाभ सीधे पहुंचे। इसी सोच के तहत हरित आवरण बढ़ाने के लिए महिला मंडलों और युवक मंडलों को जिम्मेदारी देकर उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ रोजगार भी सृजित हो। स्वच्छ पर्यावरण, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ और आधुनिक तकनीक—यही वह आधार है जिस पर हम पर्यटन और हेल्थ टूरिज़्म को नई दिशा देना चाहते हैं। यह विकास का वह मॉडल है जो प्रकृति, आजीविका और भविष्य—तीनों को साथ लेकर चलता है।'

Himachal Pradesh News

