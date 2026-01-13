हिमाचल में नशे के खिलाफ बड़ा ऐक्शन, चिट्टा तस्करों की संपत्तियों पर चलेगा बुलडोजर

संक्षेप: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में मंगलवार को वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इन ग्राम सभाओं के माध्यम से पंचायत स्तर पर नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं में चिट्टा से जुड़ी मौजूदा स्थिति की समीक्षा होगी।

हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ अब सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि सीधी सख्ती दिखाई देगी। चिट्टा तस्करों के लिए सुक्खू सरकार ने साफ कर दिया है कि अवैध धंधे से बनाई गई संपत्तियां अब नहीं बचेंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने चिट्टा तस्करों की पहचान की गई संपत्तियों को ध्वस्त करने का फैसला लिया है। सरकार का कहना है कि नशे के कारोबार से कमाई गई संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर यह संदेश दिया जाएगा कि चिट्टा और तस्करी के लिए हिमाचल में कोई जगह नहीं है। इसी सख्त अभियान की कड़ी में प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में 21 और 22 जनवरी को एंटी चिट्टा ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में मंगलवार को वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इन ग्राम सभाओं के माध्यम से पंचायत स्तर पर नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं में चिट्टा से जुड़ी मौजूदा स्थिति की समीक्षा होगी और नशे की लत में फंसे स्थानीय युवाओं की पहचान कर उनके पुनर्वास पर चर्चा के साथ ठोस कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एंटी चिट्टा ग्राम सभाओं को प्रभावी बनाने के लिए अन्य विभागों के अधिकारियों को पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया जाएगा ताकि पंचायत स्तर पर नशे से जुड़ी हर जानकारी का सही और पारदर्शी आकलन हो सके। इन ग्राम सभाओं के दौरान पंचायत क्षेत्र में चिट्टा से जुड़ी पूरी मैपिंग की जाएगी, जिससे यह साफ हो सके कि नशे की समस्या कहां, कितनी और किस रूप में मौजूद है।

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार नशे के खिलाफ केवल पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं है। समाज को भी इस लड़ाई में साथ जोड़ रही है। नशे के दुष्प्रभावों को लेकर प्रदेश भर में पहले से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब प्रीमियर लीग की तर्ज पर एंटी चिट्टा अवेयरनेस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे। इन टूर्नामेंटों में कबड्डी, क्रिकेट और वॉलीबॉल की प्रतियोगिताएं होंगी, जो ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विजेता टीमों को पुरस्कार राशि भी दी जाएगी, ताकि युवा खेलों से जुड़ें और नशे से दूर रहें।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चिट्टा तस्करी और इसकी सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए सरकार बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। चिट्टा तस्करों द्वारा बनाई गई संपत्तियों की पहचान कर ली गई है और इन्हें ध्वस्त किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य साफ है कि नशे के कारोबार में शामिल लोगों को कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया जाए कि ऐसी गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि चिट्टे और अन्य नशों के दुष्प्रभावों को लेकर विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में एक विशेष अध्याय शामिल किया जाए। पंचायत स्तर पर गठित नशा निवारण समितियों में ग्राम पंचायत प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने एफपीओ और महिला मंडलों को भी इस अभियान से जोड़ने पर जोर देते हुए कहा कि समाज की सामूहिक भागीदारी से ही नशे के खिलाफ यह लड़ाई जीती जा सकती है।