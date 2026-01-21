शिमला से शुरू हुई हेलीकॉप्टर सर्विस, जानिए रूट और किराया; सीएम बोले- 4 हेलीपोर्ट और बन रहे

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

Jan 21, 2026 04:36 pm ISTRatan Gupta पीटीआई, शिमला
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में संजौली हेलीपोर्ट से हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन किया। सीएम ने बताया 4 अन्य हेलीपोर्ट भी बन रहे हैं। उन्होंने कहा- हवाई सुविधा से न केवल राज्य को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जा सकेगा, बल्कि टूरिस्ट भी आकर्षित होंगे। जानिए इस सुविधा के चालू होने के बाद कहां के लिए हवाई सेवा मिलेगी। इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल इसका किराया क्या होगा?

कब-किस रूट पर उड़ान भरेंगे हेलीकॉप्टर?

सबसे पहले जानिए ये सेवाएं किस रूट के लिए शुरू हुई हैं। इस उद्घाटन के साथ ही संजौली हेलीपोर्ट से कुल्लू के भुंतर एयरपोर्ट और रेकांग पिओ स्थित ITBP हेलीपैड के लिए सप्ताह के सभी दिनों में रोजाना हेलीकॉप्टर सेवाएँ शुरू हो गई हैं। इसके अलावा, चंडीगढ़ और संजौली हेलीपोर्ट के बीच हेलीकॉप्टर सर्विस हफ्ते में तीन दिन, यानी सोमवार, शुक्रवार और शनिवार को ऑपरेट होंगी।

हवाई यात्रा का किराया भी जान लीजिए

अब आपको हेली सेवाओं का रूट पता चल गया है। अब समझ लीजिए इसके लिए कितने रुपये खर्च करने होंगे। संजौली-कुल्लू रूट का किराया 3,500 रुपये प्रति पैसेंजर तय किया गया है, जबकि संजौली-रेकांग पियो रूट का किराया 4,000 रुपये प्रति पैसेंजर है। संजौली से चंडीगढ़ का किराया 3,169 रुपये प्रति यात्री तय किया गया है।

इस रूट पर जल्द शुरू होंगी सेवाएं

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संजौली-रामपुर-रेकोंग पियो और संजौली-मनाली रूट पर हेलीकॉप्टर सर्विस भी जल्द ही शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा, “इन रूट के लिए प्रपोजल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) की मंजूरी के लिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) को पहले ही जमा कर दिए गए हैं।”

4 और हेलीपोर्ट बन रहे हैं

सीएम ने कहा, "जसकोट (हमीरपुर जिला), रक्कड़ और पालमपुर (कांगड़ा जिला), और चंबा में चार हेलीपोर्ट बन रहे हैं। इनका काम मार्च-अप्रैल तक पूरा होने की उम्मीद है। हर हेलीपोर्ट पर 15 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। ये हेलीपोर्ट अमीर टूरिस्ट को हिमाचल प्रदेश में ज्यादा बार आने के लिए बढ़ावा देंगे, जिससे लोकल लोगों की इनकम और रोज़गार के मौके बढ़ेंगे।"

