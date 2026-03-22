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ड्रग तस्करों से हाथ मिलाकर छोड़ते थे आरोपी! हिमाचल में CID के 4 पुलिसकर्मी गिरफ्तार

Mar 22, 2026 10:08 pm ISTRatan Gupta पीटीआई, कुल्लू
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हिमाचल प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग तस्करी में कथित संलिप्तता के आरोप में CID के चार पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी कर्मी कुल्लू में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के साथ तैनात थे।

ड्रग तस्करों से हाथ मिलाकर छोड़ते थे आरोपी! हिमाचल में CID के 4 पुलिसकर्मी गिरफ्तार

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग तस्करी में कथित संलिप्तता के आरोप में CID के चार पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी कर्मी कुल्लू में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के साथ तैनात थे। पुलिस के अनुसार, आरोपी पुलिसकर्मी ड्रग तस्करों को पकड़ने के बाद उन्हें छोड़ देते थे और नशीले पदार्थ भी वापस दे देते थे। इस मामले में कांस्टेबल नितेश, कांस्टेबल अशोक, हेड कांस्टेबल राजेश कुमार और हेड कांस्टेबल समीर कुमार को हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है।

562 स्ट्रिप LSD बरामद

मामले का खुलासा तब हुआ जब शिमला पुलिस ने 3 मार्च को एक पंजाब निवासी और सिरमौर की एक महिला को गिरफ्तार किया। उनके पास से करीब 562 स्ट्रिप LSD बरामद की गई थी। जांच में सामने आया कि ये आरोपी एक बड़े ड्रग स्मगलर के लिए काम कर रहे थे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि कुल्लू में इन तस्करों को CID कर्मियों ने रोका था, लेकिन बाद में उनसे मिलीभगत कर उन्हें छोड़ दिया गया।

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21 पुलिसकर्मी हो चुके बर्खास्त

पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक, अब तक ड्रग मामलों में संलिप्तता के चलते 21 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जा चुका है। राज्य में “चिट्टा-फ्री हिमाचल” अभियान के तहत ड्रग्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि विभाग के भीतर ड्रग्स और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है और इसमें किसी भी स्तर पर ढील नहीं दी जाएगी।

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क्या होता है LSD

LSD (Lysergic Acid Diethylamide) एक बेहद शक्तिशाली नशीला पदार्थ है, जिसे हैलुसिनोजेन ड्रग कहा जाता है। इसका सेवन करने पर व्यक्ति को ऐसी चीजें दिखने या महसूस होने लगती हैं, जो वास्तविक नहीं होतीं, यानी भ्रम की स्थिति पैदा होती है। यह दिमाग, सोच और भावनाओं पर गहरा असर डालता है। अधिक मात्रा में लेने पर घबराहट, मानसिक अस्थिरता और “बैड ट्रिप” जैसी स्थिति हो सकती है। भारत में LSD पूरी तरह अवैध है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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