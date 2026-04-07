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हिमाचल में कुदरत का 'डबल अटैक'; भरमौर में रावी नदी पर बन रहा पुल ढहा, कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट

Apr 07, 2026 01:14 pm ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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Himachal Pradesh News : हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर में रावी नदी पर निर्माणाधीन सियुर पुल मंगलवार सुबह अचानक ढह गया। इससे क्षेत्र की सड़क संपर्क व्यवस्था प्रभावित हो गई और कई पंचायतों के लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।  

हिमाचल में कुदरत का 'डबल अटैक'; भरमौर में रावी नदी पर बन रहा पुल ढहा, कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट

Himachal Pradesh News : हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर में रावी नदी पर निर्माणाधीन सियुर पुल मंगलवार सुबह अचानक ढह गया। इससे क्षेत्र की सड़क संपर्क व्यवस्था प्रभावित हो गई और कई पंचायतों के लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार, यह पुल होली से भरमौर तक सुगम संपर्क स्थापित करने और आसपास की पंचायतों को जोड़ने के उद्देश्य से बनाया जा रहा था, लेकिन सुबह करीब 8 बजे पहाड़ से अचानक भारी मलबा और चट्टानें पुल पर गिरने से इसका बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त होकर निर्माण सामग्री सहित रावी नदी में समा गया।

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लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की ओर से पिछले करीब 2 साल से इस पुल का निर्माण किया जा रहा था और इस पर करीब 4 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके थे, जबकि पुल के दोनों छोर पर स्टील रेलिंग का काम भी पूरा हो चुका था और अगले कुछ महीनों में इस पर वाहनों की आवाजाही शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन इससे पहले ही पुल के ढहने से विभाग को लाखों रुपये का अतिरिक्त नुकसान होने का अनुमान है।

विधायक ने दी पुल ढहने की जानकारी

भरमौर के विधायक डॉ. जनक राज ने पुल के ध्वस्त होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विभाग को स्थिति का आकलन कर जल्द वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रभावित पंचायतों के लोगों को राहत मिल सके।

प्रदेश में 13 अप्रैल तक खराब रहेगा मौसम

इस बीच प्रदेश में मौसम के तेवर फिर बिगड़ गए हैं। राज्य के उच्च पर्वतीय इलाकों में हल्का हिमपात हो रहा है। मौसम विभाग ने आज और कल 8 अप्रैल के लिए शिमला, सोलन, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिलों में भारी वर्षा, ओलावृष्टि, बिजली कड़कने और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। 8 अप्रैल को सिरमौर, शिमला, सोलन, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जिलों में फिर से ऑरेंज अलर्ट रहेगा और हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना तथा चंबा जिलों में येलो अलर्ट जारी रहेगा, वहीं 9 अप्रैल को मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में येलो अलर्ट रहेगा तथा 10 से 13 अप्रैल तक पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है।

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किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ी

मौसम के बिगड़ने से किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि हाल ही में हुई ओलावृष्टि से सेब के पौधों, सब्जियों और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंच चुका है और दोबारा ओलावृष्टि की आशंका नई फसल पर असर डाल सकती है।

ठंड का असर फिर बढ़ा

पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया है, जिससे ठंड का असर फिर बढ़ गया है और तापमान बढ़ते क्रम में कलपा 0.4 डिग्री, कुकुमसेरी 0.4 डिग्री, ताबो 1.1 डिग्री, मनाली 5.5 डिग्री, सियोबाग 5.8 डिग्री, सराहन 7.5 डिग्री, शिमला 8.0 डिग्री, भुंतर 8.0 डिग्री, सोलन 8.5 डिग्री, पालमपुर 10.0 डिग्री, सुंदरनगर 10.1 डिग्री, जुब्बड़हट्टी 10.3 डिग्री, धर्मशाला 11.2 डिग्री, बरठीं 11.8 डिग्री, नाहन 12.0 डिग्री, मंडी 12.1 डिग्री, कांगड़ा 13.2 डिग्री, ऊना 13.7 डिग्री, बिलासपुर 14.0 डिग्री, देहरा गोपीपुर 14.0 डिग्री और पांवटा साहिब 18.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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