हिमाचल सरकार ने कुछ शर्तों के साथ दी भांग की खेती को मंजूरी, मंत्री ने बताए किसानों को होने वाले फायदे
मंत्री नेगी ने कहा कि ‘आज जो खेत खाली पड़े हैं, वहां भांग की खेती से किसानों को ऐसी जमीन का इस्तेमाल करने और अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद मिल सकती है।’ उन्होंने कहा कि यहां तक कि कुछ इलाकों में तो किसान इसकी मदद से साल मेंदो फसलें भी ले सकते हैं।'
हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने शनिवार को बताया कि हिमाचल कैबिनेट ने भांग की खेती को लेकर बहुत अहम फैसला लिया है और राज्य में नियंत्रित (रेगुलेटेड) तरीके से भांग की खेती करने की इजाजत दे दी है। इस फैसले को उन्होंने राज्य के किसानों के लिए एक क्रांतिकारी फैसला बताया और कहा कि इससे उनकी कमाई में बढ़ोतरी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि यह फैसला टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक और फार्मास्युटिकल सेक्टर में भी नए मौके खोल सकता है। नेगी ने कहा कि इंडस्ट्रियल हेम्प और दवा के लिए भांग की खेती को सख्ती से रेगुलेट किया जाएगा, इससे ना केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी, बल्कि टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक और फार्मास्युटिकल सेक्टर में भी मौके पैदा होंगे।
ANI से बात करते हुए नेगी ने कहा कि राज्य कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश के अंदर और बाहर व्यापक बातचीत और फील्ड स्टडी के बाद यह महत्वपूर्ण और दूरदर्शी फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि, 'इससे पहले लोगों को चिंता थी कि इस फैसले से राज्य में नशे की लत बढ़ सकती है। ऐसे में विधायकों की एक कमेटी ने इस मुद्दे पर विस्तार से स्टडी की, अलग-अलग जिलों में जन-प्रतिनिधियों से बातचीत की और पाया कि इंडस्ट्रियल भांग की खेती से नशीले पदार्थों का इस्तेमाल नहीं बढ़ता क्योंकि इसमें नशीले तत्व बहुत कम होते हैं।'
शर्तों के साथ दी जाएगी औद्योगिक भांग की खेती की मंजूरी
नेगी ने साफ किया कि यह पॉलिसी मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल हेम्प (औद्योगिक भांग) की खेती पर केंद्रित है, जिसका इस्तेमाल कई तरह के प्रोडक्ट बनाने में किया जा सकता है। उन्होंने कहा, 'औद्योगिक भांग का इस्तेमाल टेक्सटाइल, कपड़ों और कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए फाइबर बनाने में किया जा सकता है। इसके कई अन्य औद्योगिक इस्तेमाल भी हैं, जिससे यह एक बहुत कीमती फसल बन जाती है।'
'कैंसर समेत अन्य बीमारियों की दवा बनाने के काम आती है भांग'
मंत्री ने कहा कि दवा के लिए भांग की खेती की इजाजत भी कड़े रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 'मेडिसिनल हिस्से को रेगुलेट किया जाएगा क्योंकि कैंसर और कई दूसरी बीमारियों के इलाज में भांग से बनी दवाओं का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में लाइसेंस-प्राप्त अफीम की खेती की तरह ही, दवा के मकसद से भांग का उत्पादन एक रेगुलेटेड सिस्टम के जरिए किया जाएगा।'
नेगी बोले- अन्य फसलों की तुलना में कमाई देने की क्षमता है ज्यादा
नेगी ने बताया कि, शुरू में भांग की खेती के लिए सीमित संख्या में ही लाइसेंस जारी किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस फसल में जहां पानी और केमिकल का इस्तेमाल कम होता है, वहीं कई अन्य पारंपरिक फसलों की तुलना में इसकी कमाई देने की क्षमता ज्यादा है। इसके अलावा उन्होंने कहा, 'आज जहां कई खेत खाली पड़े हैं, वहां भांग की खेती से किसानों को ऐसी जमीन का इस्तेमाल करने और अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद मिल सकती है। यहां तक कि कुछ इलाकों में तो किसान साल में दो फसलें भी ले सकते हैं।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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