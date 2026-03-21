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हिमाचल में ₹450 हुई दिहाड़ी, आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा न्यूनतम 13,750 रुपये वेतन

Mar 21, 2026 08:48 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजटमें दिहाड़ीदारों, आंगनबाड़ी और आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की है। दिहाड़ी 450 रुपये की गई, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व आशा वर्करों के वेतन में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

हिमाचल में ₹450 हुई दिहाड़ी, आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा न्यूनतम 13,750 रुपये वेतन

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए शनिवार को दिहाड़ीदारों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आउटसोर्स कर्मचारियों और विभिन्न श्रेणियों के पैरा वर्करों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की। मुख्यमंत्री का कहना है कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद निचले स्तर पर काम कर रहे कर्मचारियों को राहत देने का प्रयास किया गया है।

दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ी

मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में घोषणा की कि प्रदेश के दिहाड़ीदारों की दैनिक मजदूरी में 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद अब उन्हें 450 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मासिक वेतन 13,750 रुपये निर्धारित किया गया है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,000 रुपये का इजाफा

बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद अब उन्हें 11,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इसी तरह मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 8,300 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।

आशा वर्करों का भी मानदेय बढ़ा

आंगनबाड़ी सहायिकाओं और आशा वर्करों के मानदेय में भी 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद अब उन्हें 6,800 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। सिलाई शिक्षकों के मासिक मानदेय में भी 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है।

मिड-डे मील वर्करों का मानदेय बढ़ा

इसके अलावा मिड-डे मील वर्करों के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की गई है। जल शक्ति विभाग और शिक्षा विभाग के वाटर कैरियर, जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग के मल्टी पर्पस वर्करों, पैरा फिटर, पंप ऑपरेटर, पंचायत चौकीदार, राजस्व चौकीदार, राजस्व लंबरदार, एसएमसी शिक्षक, आईटी शिक्षक, एसपीओ और पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्करों के मानदेय में भी 500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की गई है।

फैसलों का उद्देश्य कर्मचारियों को आर्थिक राहत देना

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन फैसलों का उद्देश्य जमीनी स्तर पर सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को आर्थिक राहत देना और उनका मनोबल बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने बजट के बाद कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद सरकार समाज के विभिन्न वर्गों को राहत देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिससे विकास कार्यों के साथ-साथ कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखा जा सके।

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कड़े फैसले लेगी सरकार

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार अगले छह महीने के दौरान कई कड़े फैसले लेगी ताकि हिमाचल प्रदेश को फिर से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि ये फैसले राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से लिए जा रहे हैं।

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दिखेंगे सकारात्मक नतीजे

विधानसभा में वर्ष 2026–27 का बजट पेश करने के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वर्तमान आर्थिक चुनौतियों का सामना युद्ध स्तर पर कर रही है और आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि वेतन का कुछ हिस्सा छह महीने के लिए स्थगित करने जैसे फैसले भी प्रदेश हित में लिए गए अस्थायी कदम हैं और आर्थिक स्थिति सुधरने पर इन्हें वापस किया जाएगा।

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रिपोर्ट- यूके शर्मा

Krishna Bihari Singh

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कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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