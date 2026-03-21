हिमाचल में ₹450 हुई दिहाड़ी, आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा न्यूनतम 13,750 रुपये वेतन

हिमाचल में ₹450 हुई दिहाड़ी, आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा न्यूनतम 13,750 रुपये वेतन
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजटमें दिहाड़ीदारों, आंगनबाड़ी और आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की है। दिहाड़ी 450 रुपये की गई, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व आशा वर्करों के वेतन में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए शनिवार को दिहाड़ीदारों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आउटसोर्स कर्मचारियों और विभिन्न श्रेणियों के पैरा वर्करों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की। मुख्यमंत्री का कहना है कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद निचले स्तर पर काम कर रहे कर्मचारियों को राहत देने का प्रयास किया गया है।
दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ी
मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में घोषणा की कि प्रदेश के दिहाड़ीदारों की दैनिक मजदूरी में 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद अब उन्हें 450 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मासिक वेतन 13,750 रुपये निर्धारित किया गया है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,000 रुपये का इजाफा
बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद अब उन्हें 11,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इसी तरह मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 8,300 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है।
आशा वर्करों का भी मानदेय बढ़ा
आंगनबाड़ी सहायिकाओं और आशा वर्करों के मानदेय में भी 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद अब उन्हें 6,800 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। सिलाई शिक्षकों के मासिक मानदेय में भी 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है।
मिड-डे मील वर्करों का मानदेय बढ़ा
इसके अलावा मिड-डे मील वर्करों के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की गई है। जल शक्ति विभाग और शिक्षा विभाग के वाटर कैरियर, जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग के मल्टी पर्पस वर्करों, पैरा फिटर, पंप ऑपरेटर, पंचायत चौकीदार, राजस्व चौकीदार, राजस्व लंबरदार, एसएमसी शिक्षक, आईटी शिक्षक, एसपीओ और पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्करों के मानदेय में भी 500 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की गई है।
फैसलों का उद्देश्य कर्मचारियों को आर्थिक राहत देना
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन फैसलों का उद्देश्य जमीनी स्तर पर सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को आर्थिक राहत देना और उनका मनोबल बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने बजट के बाद कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद सरकार समाज के विभिन्न वर्गों को राहत देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिससे विकास कार्यों के साथ-साथ कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रखा जा सके।
कड़े फैसले लेगी सरकार
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार अगले छह महीने के दौरान कई कड़े फैसले लेगी ताकि हिमाचल प्रदेश को फिर से आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि ये फैसले राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से लिए जा रहे हैं।
दिखेंगे सकारात्मक नतीजे
विधानसभा में वर्ष 2026–27 का बजट पेश करने के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वर्तमान आर्थिक चुनौतियों का सामना युद्ध स्तर पर कर रही है और आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि वेतन का कुछ हिस्सा छह महीने के लिए स्थगित करने जैसे फैसले भी प्रदेश हित में लिए गए अस्थायी कदम हैं और आर्थिक स्थिति सुधरने पर इन्हें वापस किया जाएगा।
रिपोर्ट- यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।