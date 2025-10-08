दर्द अब भी जिंदा; बिलासपुर बस हादसे से याद आईं दो त्रासदियां, तब भी रोया था हिमाचल

यह दर्दनाक दृश्य देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। पहाड़ों की शांत वादियों में गूंजते रेस्क्यू वाहनों के सायरन मानो मौत की चीख जैसे लग रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से दो-दो लाख रुपये देने की घोषणा की है।

हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर जिला मंगलवार शाम एक ऐसी त्रासदी का गवाह बना, जिसने 2017 के कोटरूपी और 2021 के निगुलसरी हादसों के जख्म फिर से ताजा कर दिए। फर्क बस इतना है कि कोटरूपी और निगुलसुरी क हादसे मॉनसून के दौरान अगस्त महीने में हुए थे, वहीं बिलासपुर हादसा मॉनसून की विदाई के 11 दिन बाद हुआ। झंडूता उपमंडल के भल्लू पुल के पास पहाड़ी दरकने से एक निजी बस मलबे में समा गई। मरोतम से घुमारवीं जा रही इस बस में 18 लोग सवार थे, जिनमें से 16 की मौत हो गई। दो छोटे बच्चे 8 वर्षीय शौर्य और 10 वर्षीय आयूषी जिंदा बच गए, लेकिन उनकी मां कमलेश कुमारी काल के गाल में समा गईं। इस दर्दनाक हादसे ने दिवाली से पहले कई परिवारों के चिराग बुझा दिए। जब लोग त्योहार की तैयारियों में जुटे थे, तब इन घरों में मातम पसर गया।

भारी बारिश के बीच जब पहाड़ी अचानक दरकी, तो किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। चंद सेकंडों में बस मिट्टी और पत्थरों के ढेर में दब गई। राहत और बचाव दलों ने रातभर बारिश और अंधेरे से जूझते हुए ऑपरेशन जारी रखा। एनडीआरएफ, पुलिस, प्रशासन और स्थानीय लोगों ने मिलकर जान की बाजी लगाई। बुधवार सुबह मलबे से एक लापता बच्चे का शव भी बरामद हुआ। हादसे में 9 पुरुष, 4 महिलाएं और 3 बच्चे मारे गए हैं।

यह दर्दनाक दृश्य देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। पहाड़ों की शांत वादियों में गूंजते रेस्क्यू वाहनों के सायरन मानो मौत की चीख जैसे लग रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा शोक जताते हुए मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से दो-दो लाख रुपये और घायलों को पचास हजार रुपये की सहायता देने की घोषणा की है।

किन्नौर का निगुलसरी हादसा 11 अगस्त 2021 चार साल पहले 11 अगस्त 2021 को किन्नौर जिले के निगुलसरी में भी ऐसा ही दर्दनाक दृश्य देखने को मिला था। भावानगर उपमंडल में दिन के समय पहाड़ी का लगभग 200 मीटर हिस्सा ढह गया था, जिससे सड़क किनारे खड़े वाहन मलबे में दब गए। एचआरटीसी की बस, एक टिपर, दो जीप और एक अखबार की गाड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो गईं। इस हादसे में 28 लोगों की मौत हुई और 13 को जीवित निकाला गया था। कई दिनों तक बचाव अभियान चला। मलबे के नीचे से शव निकलते गए और उम्मीदें टूटती चली गईं। सात दिन तक किन्नौर के लोग अपने अपनों की सलामती के लिए सड़क किनारे दुआएं मांगते रहे।

कोटरूपी त्रासदी 12 अगस्त 2017 हिमाचल की यादों में अब भी ताजा है 12 अगस्त 2017 की काली रात। मंडी जिले के कोटरूपी में आधी रात को पहाड़ दरकने से एचआरटीसी की दो बसें मलबे में दब गई थीं। एक बस मनाली से कटड़ा जा रही थी और दूसरी चंबा से मनाली की ओर। पलभर में दोनों बसें पहाड़ से गिरे मलबे में समा गईं। इस हादसे में 49 लोगों की जान चली गई थी। रातभर चला बचाव अभियान, लेकिन किसी की सांसें नहीं बच सकीं। दर्जनों घर उजड़ गए, वाहन मलबे में दफन हो गए और उस रात ने मंडी समेत पूरे प्रदेश को सन्न कर दिया था।

तीनों हादसों में एक जैसी त्रासदी, पर वक्त अलग कोटरूपी, निगुलसरी और अब बिलासपुर, तीनों हादसों में एक बात समान रही। पहाड़ दरके और चलती बसें मलबे में समा गईं। कोटरूपी और निगुलसरी की घटनाएं अगस्त में हुई थीं, जब मानसून अपने चरम पर था। लेकिन बिलासपुर की त्रासदी 11 दिन बाद हुई, जब मौसम विभाग ने पहले ही मानसून की विदाई की घोषणा कर दी थी। मॉनसून 26 सितंबर को विदा हुआ, लेकिन बिलासपुर में तीन दिन से लगातार भारी वर्षा हो रही थी। यही बारिश मंगलवार को मौत बनकर बरसी।

पहाड़ों की चेतावनी को अनसुना करना भारी तीनों घटनाओं ने एक ही सबक दिया कि हिमाचल के पहाड़ अब बेहद संवेदनशील हो चुके हैं। भूस्खलन संभावित इलाकों को हल्के में लेना, खुद को खतरे में डालना है। बढ़ता निर्माण, सड़कों की अंधाधुंध कटाई और बारिश का बदलता पैटर्न अब जानलेवा साबित हो रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे इलाकों में “लैंडस्लाइड अलार्म सिस्टम” और रीयल-टाइम मॉनिटरिंग अनिवार्य की जानी चाहिए। संवेदनशील मार्गों पर बारिश के दौरान वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाना जरूरी है। प्रशासन को वैज्ञानिक सर्वे कराकर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड लगाने और वैकल्पिक मार्ग विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे।

दर्द जो अब भी जिन्दा हैं कोटरूपी, निगुलसरी और बिलासपुर तीनों ही हादसे यह साबित करते हैं कि हिमाचल की धरती अब बार-बार अपने लोगों को परख रही है। कभी अगस्त की बरसात में, तो कभी अक्तूबर की मानसून की विदाई के बाद की बारिश में। फर्क बस इतना है कि वक्त बदलता है, लेकिन मातम वही रहता है। सिसकते बच्चे, रोती मांएं, और पहाड़ों में गूंजती शोक की खामोशी।

बिलासपुर हादसा सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि यह चेतावनी है कि प्रकृति के संकेतों को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वरना आने वाली बरसातें फिर किसी नए जिले का नाम इस दर्दनाक सूची में जोड़ देंगी।