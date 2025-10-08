बिलासपुर बस हादसे में मरने वालों की संख्या 16 पहुंची, लापता बच्चे का शव मिला

डीसी बिलासपुर राहुल कुमार की जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि जिला बिलासपुर के झंडूता उपमंडल के अंतर्गत बालूघाट क्षेत्र में भूस्खलन की चपेट में आने से एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। जिला प्रशासन की टीमें मौके पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं।

जब घर से चले थे तो चेहरे पर मुस्कुराहटें थीं, मंजिल तक पहुंचने की अलग ही खुशी थी,लेकिन अगले ही पर जो हुआ वो शायद बस में बैठे किसी व्यक्ति ने नहीं सोचा होगा। बिलासपुर जिले में पहाड़ से गिरे उस काल रूपी मलबे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं। हादसे में मारे गए सभी 16 शव बरामद कर लिए गए हैं। आज एकमात्र लापता बच्चे का भी शव मिलने के बाद यह संख्या 16 पहुंच गई है। हादसे के वक्त 18 लोग सवार थे, जिसमें 2 बच्चों ने मौत को मात देकर अपनी जिंदगी बचाई है। डीसी बिलासपुर राहुल कुमार की जिला वासियों से अपील भी की है।

डीसी बिलासपुर राहुल कुमार की जिला वासियों से अपील करते हुए कहा कि जिला बिलासपुर के झंडूता उपमंडल के अंतर्गत बालूघाट क्षेत्र में भूस्खलन की चपेट में आने से एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। जिला प्रशासन की टीमें मौके पर राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने लोगों से अपील की है कि जिन व्यक्तियों को लगता है कि उनके परिजन कल से लापता हैं, वे तत्काल हेल्पलाइन नंबर +91 98168 33137 पर संपर्क करें। इसके अतिरिक्त, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नंबर 01978-224901 और 94594-57061 पर भी जानकारी दी जा सकती है।

बता दें कि यह हादसा तब हुआ जब बस ‘संतोषी’ मरोतम से घुमारवीं जा रही थी। झंडूता उपमंडल के भल्लू पुल के पास पहाड़ी से अचानक भारी मलबा गिरने से बस देखते ही देखते मिट्टी और पत्थरों के ढेर तले दब गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि दो मासूम बच्चों को मलबे से जीवित निकाल लिया गया है। हादसे में लापता आठ वर्षीय बच्चे का भी शव मिल गया है।

शाम के समय हुई भारी वर्षा के बीच मलबा गिरने की आवाज और चीख-पुकार ने पूरे इलाके को दहला दिया। स्थानीय लोग सबसे पहले मौके पर पहुंचे और फंसे लोगों को बचाने की कोशिश की। थोड़ी ही देर में पुलिस, प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने राहत-बचाव कार्य शुरू किया। बारिश के बावजूद रातभर ऑपरेशन चला और बुधवार सुबह तक मलबे से सभी शवों को निकाला गया।

इस हादसे में दो छोटे बच्चों का जिंदा बच निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं। 8 वर्षीय शौर्य और उसकी 10 वर्षीय बहन आयूषी को जब मलबे से जिंदा बाहर निकाला गया तो सभी की आंखें नम हो गईं। दुर्भाग्य से दोनों की मां कमलेश कुमारी (36) की इस हादसे में मौत हो गई। दोनों बच्चे फिलहाल एम्स बिलासपुर में भर्ती हैं और खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।