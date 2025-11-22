हिमाचल में बढ़ी हलचल; विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का इस्तीफा, संगठन में भेजने की अटकलें

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के डिप्टी स्पीकर विनय कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के डिप्टी स्पीकर विनय कुमार ने अपने पद से इस्तीफा देकर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। हालांकि विनय कुमार विधायक बने रहेंगे और पहले की तरह अपने विधानसभा क्षेत्र रेणुकाजी की जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। उन्होंने विधानसभा के शीतकालीन सत्र शुरू होने से ठीक पहले यह फैसला लिया है। यह सत्र 25 नवंबर से आरंभ हो रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उनके इस्तीफे के साथ ही विधानसभा उपाध्यक्ष का पद खाली हो गया है और अब नए डिप्टी स्पीकर के चयन पर भी जल्द निर्णय होना तय माना जा रहा है। विनय कुमार के इस्तीफे के बाद कांग्रेस संगठन में फेरबदल की चर्चाएं तेज हो गई हैं। सियासी गलियारों में यह बात जोर पकड़ रही है कि उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है।

माना जा रहा है कि पार्टी में विनय कुमार की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि कई राजनीतिक समीकरण उनके पक्ष में काम कर रहे हैं। वह सिरमौर जिले की रेणुकाजी सीट से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। उन्होंने 2012, 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में लगातार जीत हासिल की है। उनके पिता डॉ. प्रेम कुमार भी इसी क्षेत्र से विधायक रहे हैं।

विनय कुमार पूर्व वीरभद्र सिंह सरकार में मुख्य संसदीय सचिव का दायित्व निभा चुके हैं। साथ ही वह प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वह अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, जो कि हिमाचल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण सामाजिक समीकरण माना जाता है।

वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 17 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस जीत ने सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में पार्टी इस वर्ग में अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए विनय कुमार को बड़ी भूमिका देने पर विचार कर रही है।

भाजपा भी पहले इसी वर्ग से आने वाले सांसद सुरेश कश्यप को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर यह प्रयोग कर चुकी है, हालांकि उसे 2022 में एससी वर्ग की कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस अब उसी समीकरण को मजबूती से अपने पक्ष में साधने की रणनीति बना रही है।

विनय कुमार ने संपर्क करने पर कहा कि पार्टी उन्हें जो भी दायित्व देगी, उसे वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे। बता दें कि वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का कार्यकाल मई 2025 में समाप्त हो चुका है। तब से पार्टी नए अध्यक्ष की तलाश में है और कई नाम इस पद की दौड़ में हैं। विनय कुमार का इस्तीफा इस पूरी प्रक्रिया को एक नई दिशा देता दिख रहा है।

47 वर्ष के विनय कुमार का जन्म 12 मार्च 1978 को हुआ था और वह आज प्रदेश कांग्रेस के उभरते नेताओं में गिने जाते हैं। उनके अनुभव, तीन बार की लगातार जीत और संगठन में पकड़ को देखते हुए उनके नए दायित्व की घोषणा किसी भी समय हो सकती है।