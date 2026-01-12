Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़himachal arki market huge fire early morning 8 years old girl died many people missing
हिमाचल में कहां तड़के भड़की आग? 8 साल की मासूम की मौत, कई लोगों का पता ही नहीं

हिमाचल में कहां तड़के भड़की आग? 8 साल की मासूम की मौत, कई लोगों का पता ही नहीं

संक्षेप:

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। घटना के समय अधिकतर लोग गहरी नींद में थे। अचानक आग की लपटें उठती देख इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचना दी।

Jan 12, 2026 11:02 am ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
share Share
Follow Us on

हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की उपमंडल में पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में सोमवार तड़के भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई है। यूको बैंक के पास स्थित बाजार इलाके में अलसुबह करीब तीन बजे लगी आग में आठ साल की एक मासूम बच्ची की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे में कई दुकानें और आसपास के भवन भी जलकर खाक हो गईं। प्रशासन को आशंका है कि कुछ लोग अब भी मलबे में फंसे हो सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। घटना के समय अधिकतर लोग गहरी नींद में थे। अचानक आग की लपटें उठती देख इलाके में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया।

आग की गंभीरता को देखते हुए राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी बुलाया गया है। मलबा हटाने का काम लगातार जारी है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कोई और व्यक्ति फंसा तो नहीं है। शुरुआती जानकारी के अनुसार 2 महिलाओं, 2 पुरुषों और 4 बच्चों सहित कुल 8 लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है।

इस पूरे मामले की पुष्टि करते हुए सोलन के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि यह घटना बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि अग्निकांड में एक बच्ची की मौत की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही कुछ लोगों के लापता होने की सूचना मिली है। इनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एसपी ने बताया कि आग लगने के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। लेकिन शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। मामले की जांच की जा रही है।

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि आग रात करीब ढाई से तीन बजे के बीच लगी और देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। विधायक ने बताया कि कई दुकानों और भवनों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता लापता लोगों को सुरक्षित खोजने की है और इसके लिए प्रशासन पूरी ताकत से राहत व बचाव कार्य में जुटा हुआ है। संजय अवस्थी ने भरोसा दिलाया कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता दी जाएगी और नुकसान का आकलन कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अर्की बाजार में लगी इस आग से स्थानीय व्यापारियों को भी भारी नुकसान हुआ है। कई दुकानों में रखा सामान पूरी तरह जल गया है। सुबह होते ही बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है। मासूम बच्ची की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है।

इस हादसे पर भारतीय जनता पार्टी ने भी गहरी संवेदना व्यक्त की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और सांसद सुरेश कश्यप ने घटना को बेहद पीड़ादायक बताया। उन्होंने मृत बच्ची के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और प्रशासन से मांग की कि लापता लोगों की तलाश तेज़ की जाए तथा प्रभावित परिवारों को तुरंत राहत और आर्थिक सहायता दी जाए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और सांसद अनुराग ठाकुर ने भी इस घटना पर दुख जताया है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।