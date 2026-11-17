काम की बात: हिमाचलवासियों को आधार अपडेट के लिए नहीं जाना पड़ेगा चंडीगढ़, अब 3 शहरों में केंद्र
अब हिमाचल प्रदेश के लोगों को आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि यूआईडीएआई ने 3 शहरों में नए आधार सेवा केंद्र खोल दिए हैं।
आधार कार्ड में नाम, पता या जन्मतिथि बदलवानी हो अथवा नया आधार बनवाना हो, इन सामान्य कामों के लिए हिमाचल प्रदेश के लोगों को अब चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने हिमाचल प्रदेश के 3 शहरों में आधार सेवा केंद्रों के माध्यम से ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। शिमला, मंडी और कांगड़ा में स्थित इन केंद्रों पर नए आधार पंजीकरण से लेकर बायोमेट्रिक अपडेट तक के काम कराए जा सकते हैं।
शिमला, मंडी और कांगड़ा में केंद्र
इससे इन शहरों के साथ आसपास के क्षेत्रों और जिलों के लोगों को भी अपने घर के नजदीक आधार सेवाएं मिल सकेंगी। यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ के अनुसार शिमला में आधार सेवा केंद्र ईस्टलिन कॉम्प्लेक्स, अपर ग्राउंड फ्लोर, हिमुर्जा के समीप, एसडीए कॉम्प्लेक्स, कसुम्पटी में स्थित है। मंडी में यह केंद्र ग्राउंड फ्लोर, पारस होटल के समीप, सौली खड्ड में बनाया गया है। इसका पिन कोड 175001 है।
कांगड़ा में आधार सेवा केंद्र जमानाबाद रोड, तलपुरा में स्थित है। इसका पिन कोड 176001 है। प्रदेश के निवासी अपनी सुविधा के अनुसार इन तीनों में से किसी भी केंद्र पर जाकर आधार संबंधी सेवाएं ले सकते हैं। ये केंद्र पहले से उपलब्ध आधार नामांकन और अपडेट केंद्रों के अतिरिक्त विकल्प हैं।
नया आधार बनवाना पूरी तरह निःशुल्क
इन केंद्रों पर नया आधार पंजीकरण करवाने की सुविधा पूरी तरह निःशुल्क है। इसके अलावा आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि और लिंग जैसे जनसांख्यिकीय विवरणों में बदलाव करवाया जा सकता है। बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट करने की सुविधा भी उपलब्ध है। अन्य सेवाओं के लिए, जहां लागू हो, यूआईडीएआई की ओर से निर्धारित शुल्क देना होगा। इन केंद्रों पर बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों सहित सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए सुलभ और सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध करवाने का प्रयास किया गया है।
चंडीगढ़ जाना जरूरी हो तो पहले लें अपॉइंटमेंट
यूआईडीएआई ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों को किसी विशेष काम के लिए क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ जाना जरूरी है, वे अपनी यात्रा से 10 से 15 दिन पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करें। इसके लिए https://sewa.uidai.gov.in पर सुविधा उपलब्ध है। अग्रिम अपॉइंटमेंट से लोग अपनी यात्रा की योजना पहले बना सकेंगे और कार्यालय में व्यवस्थित तरीके से सेवा प्राप्त कर सकेंगे। सामान्य आधार संबंधी कामों के लिए प्रदेश में उपलब्ध तीनों केंद्रों का लाभ लिया जा सकता है।
नागरिकों को नजदीक उपलब्ध होंगी आधार सेवाएं
यूआईडीएआई के क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ का कहना है कि इन केंद्रों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में आधार सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य नागरिकों को उनके नजदीक ही सामान्य आधार संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाना और ऐसे कामों के लिए चंडीगढ़ तक की अनावश्यक यात्रा कम करना है।
रिपोर्ट- यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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