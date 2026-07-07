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75 की उम्र में 32 डिग्रीयां! मिल्खी राम अब कर रहे संस्कृत से MA, आचार्य बनने की तैयारी

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, कांगड़ा
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75 year old Milkhi Ram have 32 degrees: क्या आपको भी पढ़ने-लिखने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है, अगर हां, मिलिए मिल्खी राम जी से। उम्र 75 और 32 डिग्रियां। अब तैयारी हो रही है 33 वीं डिग्री की। जानिए उन्होंने अब तक किस-किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करके डिग्रियां हांसिल की हैं।

75 की उम्र में 32 डिग्रीयां! मिल्खी राम अब कर रहे संस्कृत से MA, आचार्य बनने की तैयारी

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रहने वाले 75 वर्षीय मिल्खी राम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। 32 डिग्रियां हासिल कर चुके मिल्खी राम ने अब एक और डिग्री के लिए परीक्षा दी है। उनके पढ़ने-लिखने की इस दिलचस्पी की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है।

कांगड़ा जिले के गांदर क्षेत्र के रहने वाले मिल्खी राम ने 30 जून को हमीरपुर स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) के स्टडी सेंटर में संस्कृत विषय की परीक्षा दी। यह एमए संस्कृत का प्रोग्राम है। इसे 'आचार्य' डिग्री के समकक्ष माना जाता है। परीक्षा केंद्र पर मौजूद सभी छात्रों में मिल्खी राम सबसे अधिक उम्र के परीक्षार्थी थे।

1972 में लगी नौकरी, 1976 से पढ़ाई जारी

10 फरवरी 1952 को जन्मे मिल्खी राम ने वर्ष 1972 में वन विभाग में नौकरी शुरू की थी। नौकरी के साथ-साथ उन्होंने पढ़ाई भी जारी रखी। वर्ष 1976 में धर्मशाला के एक निजी कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने कभी शिक्षा का साथ नहीं छोड़ा। नौकरी, परिवार और जिम्मेदारियों के बावजूद उन्होंने लगातार नई-नई डिग्रियां हासिल कीं।

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नौकरी से रिटायर होते-होते पास थीं 26 डिग्रियां

वर्ष 2010 में वन विभाग से ग्रेड-1 अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त होने तक वह 26 डिग्रियां हासिल कर चुके थे। इसके बाद भी उनका पढ़ाई का सफर नहीं रुका और अब उनके पास कुल 32 डिग्रियां हैं। उनकी शैक्षणिक डिग्रियों में बीएड, प्रभाकर, एलएलबी, पत्रकारिता, संस्कृत में बीए, हिंदी, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में एमए, एमबीए, एमफिल और हिंदी में पीएचडी शामिल हैं।

इतना पढ़ने-लिखने के पीछे क्या मोटिवेशन है?

मिल्खी राम का कहना है कि ज्ञान ऐसी संपत्ति है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। उनका मानना है कि युवाओं को शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि यही व्यक्ति और समाज के विकास का सबसे प्रभावी माध्यम है। उन्होंने अपनी इस लंबी शैक्षणिक यात्रा का श्रेय अपनी पत्नी विद्या देवी को दिया है, जो वन विभाग से ग्रेड-1 अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हो चुकी हैं।

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उनके बेटे राकेश कुमार भारतीय रेलवे यातायात सेवा (IRTS) के अधिकारी हैं। मिल्खी राम ने बताया कि पत्नी, बेटे और बहू के सहयोग ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने हाल ही में आंखों का इलाज भी कराया, ताकि पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी में कोई परेशानी न आए।

हमीरपुर अध्ययन केंद्र के प्रभारी प्रोफेसर संजय कुमार ने कहा कि मिल्खी राम की कहानी यह संदेश देती है कि सफलता उम्र से नहीं, बल्कि सीखने की इच्छा, अनुशासन और समर्पण से तय होती है। उनका जीवन उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो छोटी-छोटी चुनौतियों के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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