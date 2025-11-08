हिमाचल में 14 साल के लड़के ने की 40 साल की महिला से रेप की कोशिश, 5 दिन बाद मौत
हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर के पास एक गांव में 14 साल के लड़के ने 40 साल की महिला के साथ रेप की कोशिश की। विरोध करने पर महिला घायल भी हो गई। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि घटना के पांच दिन बाद महिला की मौत हो गई। आरोपी को पकड़ लिया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि यह घटना तीन नवंबर को एक गांव में हुई जिसके बाद महिला को चंडीगढ़ स्थितपीजीआई ले जाया गया। पुलिस के अनुसार, महिला खेत में घास काट रही थी कि तभी नौवीं कक्षा के एक छात्र ने उसे जबरन पकड़ लिया और उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की।
इसने बताया कि जब महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने लाठी और दरांती से उस पर बेरहमी से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। अधिकारियों के अनुसार, इसके बाद ग्रामीणों ने उसे खेत में खून से लथपथ हालत में पड़ा देखा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने उसे उपचार के लिए हमीरपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां से उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि पुलिस को घटनास्थल से एक टूटे हुए पेन के टुकड़े और एक स्केल मिला तथा पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों से पता चलता है कि आरोपी ने यौन उत्पीड़न के इरादे से इस कृत्य को अंजाम दिया। इसने कहा कि संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को पकड़ लिया गया है।
