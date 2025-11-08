हिमाचल में 14 साल के लड़के ने की 40 साल की महिला से रेप की कोशिश, 5 दिन बाद मौत

Hindustan Hindi News
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Himachal 14 Year Old Boy Attempt To Rape 40 Year Old Lady She Died
संक्षेप: हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर के पास एक गांव में 14 साल के लड़के ने 40 साल की महिला के साथ रेप की कोशिश की। विरोध करने पर महिला घायल भी हो गई। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Sat, 8 Nov 2025 05:46 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर के पास एक गांव में 14 साल के लड़के ने 40 साल की महिला के साथ रेप की कोशिश की। विरोध करने पर महिला घायल भी हो गई। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि घटना के पांच दिन बाद महिला की मौत हो गई। आरोपी को पकड़ लिया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि यह घटना तीन नवंबर को एक गांव में हुई जिसके बाद महिला को चंडीगढ़ स्थितपीजीआई ले जाया गया। पुलिस के अनुसार, महिला खेत में घास काट रही थी कि तभी नौवीं कक्षा के एक छात्र ने उसे जबरन पकड़ लिया और उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की।

इसने बताया कि जब महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने लाठी और दरांती से उस पर बेरहमी से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। अधिकारियों के अनुसार, इसके बाद ग्रामीणों ने उसे खेत में खून से लथपथ हालत में पड़ा देखा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने उसे उपचार के लिए हमीरपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां से उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि पुलिस को घटनास्थल से एक टूटे हुए पेन के टुकड़े और एक स्केल मिला तथा पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर मिले साक्ष्यों से पता चलता है कि आरोपी ने यौन उत्पीड़न के इरादे से इस कृत्य को अंजाम दिया। इसने कहा कि संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को पकड़ लिया गया है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
