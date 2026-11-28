हिमाचल उच्च न्यायालय ने इस समुदाय को दी बड़ी राहत, ST सूची में शामिल करने के फैसले को रखा बरकरार
गत 13 अक्टूबर को सभी पक्षों के अधिवक्ताओं ने सहमति जताई थी कि मामले के गुण-दोष पर विचार करने से पहले न्यायालय को यह तय करना चाहिए कि क्या इस चुनौती को स्वीकार भी किया जा सकता है या नहीं।
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सिरमौर जिले के ट्रांस-गिरी (गिरिपार) क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में शामिल करने के फैसले को बरकरार रखते हुए इसे चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। हाई कोर्ट ने शनिवार को कहा कि सिरमौर के ट्रांस-गिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में शामिल करने के फैसले की समीक्षा करने का अधिकार अदालतों के पास नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने इस कदम को चुनौती देने वाली तीन याचिकाओं को खारिज कर दिया और इस नई प्रविष्टि के तहत एसटी प्रमाण पत्र की मांग करने वाली 15 अन्य याचिकाओं को स्वीकार कर लिया।
जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और भूपेश शर्मा की पीठ ने 18 संबंधित रिट याचिकाओं पर एक साझा फैसला सुनाया। इस मामले में फैसला 26 अक्टूबर को सुरक्षित रख लिया गया था। इस फैसले के साथ ही वह कानूनी लड़ाई खत्म हो गई है, जो 2023 में संसद द्वारा इस समुदाय को शामिल करने की मंजूरी दिए जाने के तुरंत बाद शुरू हुई थी।
यह विवाद 'संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950' की अनुसूची के भाग 4 (हिमाचल प्रदेश) में दी गयी 'प्रविष्टि 11' (प्रविष्टि 11) से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं 'गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति', 'गुज्जर समाज कल्याण परिषद' और 'किन्नौर स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन' ने हाटी समुदाय को शामिल किए जाने के फैसले को ही चुनौती दी थी। जबकि 15 अन्य याचिकाकर्ता चाहते थे कि इस फैसले को लागू किया जाए।
'एसटी प्रमाण पत्र जारी किए जाएं'
इन 15 याचिकाकर्ताओं में कुछ व्यक्ति, छात्र और नाबालिग शामिल थे, जिन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की थी कि 'प्रविष्टि 11' के जुड़ने के बाद उन्हें ट्रांस-गिरी क्षेत्र के 'हाटी' समुदाय के सदस्य के रूप में एसटी प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। इस समुदाय को शामिल करने का समर्थन करने वाले कई समूहों और व्यक्तियों ने भी मुख्य याचिका में हस्तक्षेप किया था।
‘चुनौती को स्वीकार भी किया जा सकता है या नहीं’
गत 13 अक्टूबर को सभी पक्षों के अधिवक्ताओं ने सहमति जताई थी कि मामले के गुण-दोष पर विचार करने से पहले न्यायालय को यह तय करना चाहिए कि क्या इस चुनौती को स्वीकार भी किया जा सकता है या नहीं। इस समुदाय को शामिल करने का समर्थन करने वालों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्रवण डोगरा ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत ऐसे मामलों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया है।
महाधिवक्ता ने भी इन्हीं तर्कों का समर्थन किया। केंद्र सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यदर्शी संजय और वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक शर्मा ने भी अपनी दलीलें रखीं और कहा कि किसी समुदाय को शामिल करने या बाहर करने के फैसले की समीक्षा अनुच्छेद 226 के तहत नहीं किया जा सकता।
'हर कार्यकारी व विधायी कार्रवाई समीक्षा के अधीन'
वहीं 'गुज्जर समाज कल्याण परिषद' की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रजनीश मणिकतला ने इसके विपरीत तर्क दिया। उन्होंने कहा कि हर कार्यकारी और विधायी कार्रवाई न्यायिक समीक्षा के दायरे में आती है, अनुच्छेद 342 के तहत जारी अधिसूचना, अनुच्छेद 13 के अर्थ में एक सामान्य कानून है और संविधान में अनुच्छेद 341 और 342 के तहत समीक्षा पर कोई स्पष्ट रोक नहीं है।
'एक पीठ पहले ही सुनवाई के लिए तैयार हुई'
उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के पिछले फैसलों में एक सीमित सवाल पर विचार किया गया था, क्या एक जाति को दूसरी जाति की प्रविष्टि में शामिल माना जा सकता है? किन्नौर स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विनय कुठियाला ने दलील दी कि एक पिछली पीठ पहले ही इन याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकार कर चुकी है।
'यह अधिकार अदालतों के पास नहीं'
पीठ इससे सहमत नहीं हुई। फैसला लिखते हुए जस्टिस ठाकुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार यह माना है कि अदालतों और न्यायाधिकरणों को यह जांचने, सबूत लेने या यह तय करने का अधिकार नहीं है कि किसी समूह को एससी या एसटी सूची में शामिल करना या उससे बाहर करना सही है या नहीं। एक बार राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी कर दिए जाने के बाद केवल संसद ही इन सूचियों में बदलाव कर सकती है। पीठ ने पहले तय किए गये मामलों को मौजूदा मामले से अलग माना।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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