शिमला में भारी बर्फबारी से जनजीवन ठप, मनाली-बंजार में स्कूल बंद; विभाग ने बताया अब कब बिगड़ेगा मौसम

Heavy snowfall in Shimla disrupts daily life, schools closed in Manali and Banjar
संक्षेप:

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि शुक्रवार रात को शिमला सहित अन्य पहाड़ी इलाकों में फिर भारी बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा 27 जनवरी को भी एक और तीव्र बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है।

Jan 23, 2026 07:03 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, शिमला, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार तड़के से हो रही भारी बर्फबारी ने शिमला सहित राज्य के कई पहाड़ी इलाकों में जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। शिमला शहर और अपर शिमला में सड़कें बंद होने से आवागमन ठप है, वहीं अन्य पर्वतीय जिलों में भी बर्फ और बारिश के कारण हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे कठिन हालात में शिमला पुलिस ने बर्फ में फंसे पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए राहत कार्य शुरू कर अहम भूमिका निभाई है।

शुक्रवार को शिमला पुलिस ने फागू क्षेत्र में बर्फबारी के बीच फंसी हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की दो बसों से कुल 44 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इनमें से 12 यात्रियों को ढली तक पहुंचाया गया, जबकि अन्य यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया। लगातार बर्फबारी के चलते शिमला को ऊपरी इलाकों से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग-5 को बंद कर दिया गया है, जिससे यातायात पूरी तरह रुक गया है।

इसी दौरान शिमला पुलिस ने हसन वैली से एक मरीज को रेस्क्यू कर सुरक्षित रूप से IGMC शिमला पहुंचाया। फिसलन भरी सड़कों और खराब दृश्यता के बावजूद पुलिस और राहत टीमों की इस कार्रवाई को स्थानीय लोगों ने सराहा है। पुलिस का कहना है कि मौसम सामान्य होने तक रेस्क्यू टीमें पूरी तरह सतर्क रहेंगी।

शिमला शहर और जिला के ऊपरी क्षेत्रों में कुफरी, नारकंडा, खिड़की और खड़ापत्थर की सड़कें बंद हैं। शहर के भीतर भी अधिकांश सड़कें फिसलन भरी होने के कारण यातायात रोक दिया गया है। दफ्तर जाने वाले कर्मचारी, मजदूर और रोजमर्रा के काम से निकलने वाले लोग घंटों पैदल चलने को मजबूर हुए। बाजारों में भी रौनक कम रही और जनजीवन अस्त-व्यस्त नजर आया। अपर शिमला के जुब्बल, खड़ापत्थर, रोहड़ू और चिड़गांव क्षेत्रों में कई सड़कें बंद हैं या बेहद फिसलन भरी हो गई हैं।

मनाली और बंजार में शनिवार को बंद रहेंगे स्कूल

शिमला के अलावा राज्य के अन्य पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी का असर साफ दिखाई दे रहा है। कुल्लू जिले के मनाली, बंजार और आसपास के इलाकों में भी भारी बर्फबारी से सामान्य जीवन प्रभावित हुआ है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने मनाली और बंजार उपमंडल में 24 जनवरी को सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

शिमला और कुल्लू पुलिस प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। ऊंचे इलाकों की ओर जाने से मना किया गया है और आपात स्थिति में 112 या पुलिस सहायता कक्ष से संपर्क करने की सलाह दी गई है। पुलिस के अनुसार राहत और बचाव दल लगातार निगरानी में हैं।

इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि शुक्रवार रात को शिमला सहित अन्य पहाड़ी इलाकों में फिर भारी बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा 27 जनवरी को भी एक और तीव्र बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

