हिमाचल में भारी बर्फबारी से 565 सड़कें बंद, कई जगह बत्ती गुल; CM ने मौसम में बदलाव को बताया शुभ संकेत

संक्षेप: मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, 'बर्फबारी से हमारे किसानों, बागवानों और पर्यावरण को फायदा होगा। जलवायु परिवर्तन ने मौसम के पैटर्न को बदल दिया है, और हमने वैज्ञानिकों से इन बदलावों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने को कहा है।'

हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को हुई भारी बर्फबारी के कारण दो नेशनल हाईवे सहित 565 सड़कें बंद हो गई हैं और लगभग 4,800 ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं, जिसके चलते बिजली की आपूर्ति पर काफी बुरा असर पड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बर्फबारी की वजह से लाहौल और स्पीति का आदिवासी जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, जहां 292 सड़कें बंद हो गई हैं। इसमें NH-3 (लेह-मनाली) और NH-505 (काज़ा-ग्राम्फू) भी शामिल हैं। इसके अलावा अन्य प्रमुख बंद सड़कों में चंबा में 105, ऊना में 70, मंडी में 64, सिरमौर में 20, कुल्लू में 9, कांगड़ा में 4 और सोलन में 1 सड़क शामिल है। उधर राज्य के मुख्यमंत्री ने इस बर्फबारी को लेकर संतोष जताते हुए कहा कि इससे हमारे किसानों, बागवानों और पर्यावरण को फायदा होगा। साथ ही उन्होंने बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटकों को भी आमंत्रित किया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

राज्यभर में करीब 4800 ट्रांसफार्मर खराब उधर राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र ने बताया कि बर्फबारी ने पूरे राज्य में बिजली के बुनियादी ढांचे को भी हिलाकर रख दिया है और राज्यभर में 4,797 ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं। इस दौरान सोलन में 1,856, मंडी में 901, कुल्लू में 682, चंबा में 659, सिरमौर में 624, लाहौल और स्पीति में 53, किन्नौर में 20 और ऊना में दो ट्रांसफॉर्मर खराब हुए हैं। जिसके चलते कई इलाकों में बिजली नहीं है।

अगले दो दिन भारी बर्फबारी जारी रहने का अनुमान मौसम विभाग ने अगले दो दिनों 24 और 25 जनवरी को भी राज्य के ऊंचे इलाकों में लगातार भारी बर्फबारी का अनुमान लगाया है। जबकि अन्य क्षेत्रों में मौसम की स्थिति काफी हद तक साफ रहने की उम्मीद है, इसी अवधि के दौरान कांगड़ा, मंडी, सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सिरमौर के लिए घने कोहरे और शीतलहर की पीली चेतावनी जारी की गई है।

कोठी गांव में हुई सबसे ज्यादा 15 सेमी बर्फबारी इससे पहले हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को इस सर्दी के मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिससे लगभग तीन महीने से चल रहा सूखा खत्म हो गया। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, मनाली के पास कोठी गांव में 15 सेमी बर्फबारी हुई, जो राज्य में सबसे ज़्यादा रही। वहीं लाहौल और स्पीति जिले के गोंडला, कुकुमसेरी और हंसा गांवों में क्रमशः 12 सेमी, 6.8 सेमी और 5 सेमी बर्फबारी हुई।

शिमला जिले के जुब्बल में 6 सेमी, मनाली में 4.8 सेमी, केलांग और कुफरी में 4-4 सेमी व शिमला में 0.6 सेमी बर्फबारी दर्ज की गई। जिला प्रशासन ने बर्फबारी की वजह से बंद पड़ी व खतरनाक बन चुकी सड़कों से बर्फ़ हटाने का काम शुरू कर दिया है, साथ ही लोगों को बेवजह यात्रा न करने की सलाह दी गई है, खासकर उन इलाकों में जहां ताज़ा बर्फ़बारी हुई है।

उधर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शुक्रवार को हुई ताजा बर्फबारी से किसानों और सेब उत्पादकों को काफी राहत मिलेगी, साथ ही पर्यावरण को भी फायदा होगा। राज्य की राजधानी में बर्फबारी के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सुक्खू ने कहा कि बर्फबारी आमतौर पर दिसंबर में होती है, लेकिन इस साल बदलते मौसम के पैटर्न के कारण यह जनवरी के आखिर में हुई।

सीएम बोले- बर्फबारी से किसानों को होगा फायदा मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, 'बर्फबारी से हमारे किसानों, बागवानों और पर्यावरण को फायदा होगा। जलवायु परिवर्तन ने मौसम के पैटर्न को बदल दिया है, और हमने वैज्ञानिकों से इन बदलावों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने को कहा है।'