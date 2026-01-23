Hindustan Hindi News
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Heavy snowfall in Himachal Pradesh, shuts 565 roads, disrupts power supply across state
हिमाचल में भारी बर्फबारी से 565 सड़कें बंद, कई जगह बत्ती गुल; CM ने मौसम में बदलाव को बताया शुभ संकेत

संक्षेप:

Jan 23, 2026 11:48 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, शिमला, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को हुई भारी बर्फबारी के कारण दो नेशनल हाईवे सहित 565 सड़कें बंद हो गई हैं और लगभग 4,800 ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं, जिसके चलते बिजली की आपूर्ति पर काफी बुरा असर पड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बर्फबारी की वजह से लाहौल और स्पीति का आदिवासी जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, जहां 292 सड़कें बंद हो गई हैं। इसमें NH-3 (लेह-मनाली) और NH-505 (काज़ा-ग्राम्फू) भी शामिल हैं। इसके अलावा अन्य प्रमुख बंद सड़कों में चंबा में 105, ऊना में 70, मंडी में 64, सिरमौर में 20, कुल्लू में 9, कांगड़ा में 4 और सोलन में 1 सड़क शामिल है। उधर राज्य के मुख्यमंत्री ने इस बर्फबारी को लेकर संतोष जताते हुए कहा कि इससे हमारे किसानों, बागवानों और पर्यावरण को फायदा होगा। साथ ही उन्होंने बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटकों को भी आमंत्रित किया।

राज्यभर में करीब 4800 ट्रांसफार्मर खराब

उधर राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र ने बताया कि बर्फबारी ने पूरे राज्य में बिजली के बुनियादी ढांचे को भी हिलाकर रख दिया है और राज्यभर में 4,797 ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं। इस दौरान सोलन में 1,856, मंडी में 901, कुल्लू में 682, चंबा में 659, सिरमौर में 624, लाहौल और स्पीति में 53, किन्नौर में 20 और ऊना में दो ट्रांसफॉर्मर खराब हुए हैं। जिसके चलते कई इलाकों में बिजली नहीं है।

अगले दो दिन भारी बर्फबारी जारी रहने का अनुमान

मौसम विभाग ने अगले दो दिनों 24 और 25 जनवरी को भी राज्य के ऊंचे इलाकों में लगातार भारी बर्फबारी का अनुमान लगाया है। जबकि अन्य क्षेत्रों में मौसम की स्थिति काफी हद तक साफ रहने की उम्मीद है, इसी अवधि के दौरान कांगड़ा, मंडी, सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सिरमौर के लिए घने कोहरे और शीतलहर की पीली चेतावनी जारी की गई है।

कोठी गांव में हुई सबसे ज्यादा 15 सेमी बर्फबारी

इससे पहले हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को इस सर्दी के मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिससे लगभग तीन महीने से चल रहा सूखा खत्म हो गया। शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, मनाली के पास कोठी गांव में 15 सेमी बर्फबारी हुई, जो राज्य में सबसे ज़्यादा रही। वहीं लाहौल और स्पीति जिले के गोंडला, कुकुमसेरी और हंसा गांवों में क्रमशः 12 सेमी, 6.8 सेमी और 5 सेमी बर्फबारी हुई।

शिमला जिले के जुब्बल में 6 सेमी, मनाली में 4.8 सेमी, केलांग और कुफरी में 4-4 सेमी व शिमला में 0.6 सेमी बर्फबारी दर्ज की गई। जिला प्रशासन ने बर्फबारी की वजह से बंद पड़ी व खतरनाक बन चुकी सड़कों से बर्फ़ हटाने का काम शुरू कर दिया है, साथ ही लोगों को बेवजह यात्रा न करने की सलाह दी गई है, खासकर उन इलाकों में जहां ताज़ा बर्फ़बारी हुई है।

उधर प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शुक्रवार को हुई ताजा बर्फबारी से किसानों और सेब उत्पादकों को काफी राहत मिलेगी, साथ ही पर्यावरण को भी फायदा होगा। राज्य की राजधानी में बर्फबारी के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सुक्खू ने कहा कि बर्फबारी आमतौर पर दिसंबर में होती है, लेकिन इस साल बदलते मौसम के पैटर्न के कारण यह जनवरी के आखिर में हुई।

सीएम बोले- बर्फबारी से किसानों को होगा फायदा

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा, 'बर्फबारी से हमारे किसानों, बागवानों और पर्यावरण को फायदा होगा। जलवायु परिवर्तन ने मौसम के पैटर्न को बदल दिया है, और हमने वैज्ञानिकों से इन बदलावों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने को कहा है।'

जलवायु परिवर्तन को लेकर विश्लेषण करने को कहा

जलवायु परिवर्तन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अधिकारियों को मौसम में बदलाव का आकलन करने और हाल के वर्षों में हिमाचल प्रदेश में हुई प्राकृतिक आपदाओं का विश्लेषण करने के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन करने का निर्देश दिया है। इस दौरान सुक्खू ने पहाड़ी राज्य में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटकों को आमंत्रित भी किया। उन्होंने कहा कि इससे चल रहे पर्यटन सीजन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
