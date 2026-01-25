मनाली में सैलानियों का सैलाब, सड़कें जाम, भारी बर्फबारी से हिमाचल में 685 रास्ते बंद

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए शिमला, मनाली और कुल्लू के साथ अलग-अलग शहर पहुंचने वालों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। मनाली में तो 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। लोग अपने परिजनों, दोस्तों के साथ गाड़ी में घंटों फंसे रह गए।

Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश के मनाली जाने वाले रास्तों पर भीषण ट्रैफिक जाम ने सैलानियों की परेशानी बढ़ा दी है। कुल्लू जिले में कोठी से मनाली के बीच एक हिस्से में करीब 8 किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा, जिसमें गाड़ियां घंटों फंसी रहीं। लंबे वीकेंड और करीब तीन महीने के सूखे के बाद हुई सीजन की पहली बर्फबारी ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। मनाली में होटल फुल हो गए हैं। वहीं भारी भीड़ के चलते अब पर्यटक कुल्लू की ओर रुख कर रहे हैं।

प्रदेश में कुल 685 सड़कें बंद राज्य भर में कुल 685 सड़कें बंद हैं। इनमें सबसे ज्यादा 292 सड़कें जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में बंद पड़ी हैं। इसके अलावा चंबा में 132, मंडी में 126, कुल्लू में 79, सिरमौर में 29, किन्नौर में 20, कांगड़ा में चार, ऊना में दो और सोलन में एक सड़क बंद है। शुक्रवार शाम से लगा ट्रैफिक जाम 24 घंटे बाद भी पूरी तरह नहीं खुल पाया। इससे हजारों सैलानी अपनी गाड़ियों में फंसे रहे और कई जगहों पर ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया।

इस बीच हिमाचल प्रदेश सरकार ने सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ को देखते हुए पूरे राज्य में एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार 26 से 28 जनवरी के बीच राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। भारी बर्फबारी के चलते शिमला से 10 किलोमीटर आगे ढली के पास भारत-तिब्बत रोड पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। वहीं किन्नौर जिला पूरी तरह कट गया है। शिमला जिले के नारकंडा, जुब्बल, कोटखाई, कुमारसैन, खड़ापत्थर, रोहड़ू और चौपाल जैसे इलाके भी बर्फबारी के कारण संपर्क से बाहर हैं।