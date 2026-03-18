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हिमाचल में फिर भारी बर्फबारी, ऑरेंज अलर्ट जारी, जानिए 24 मार्च तक के मौसम का हाल

Mar 18, 2026 11:53 am ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम के कड़े तेवर जारी हैं। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर ताजा बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है, जबकि शिमला, मनाली और अन्य निचले क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं।

हिमाचल में फिर भारी बर्फबारी, ऑरेंज अलर्ट जारी, जानिए 24 मार्च तक के मौसम का हाल

Himachal Pradesh Weather: हिमाचल प्रदेश में मौसम के कड़े तेवर जारी हैं। राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर ताजा बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है, जबकि शिमला, मनाली और अन्य निचले क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने 20 मार्च तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार इस दौरान कई इलाकों में भारी बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि हो सकती है। साथ ही 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है।

जानिए 24 मार्च तक कैसा रहेगा मौसम

बीती रात लाहौल-स्पीति के गोंदला, कुकुमसेरी, केलंग और हंसा जैसे क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई। किन्नौर, कुल्लू और लाहौल-स्पीति के ऊंचे इलाकों में लगातार बर्फ गिरने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 18 से 20 मार्च तक मौसम ज्यादा सक्रिय रहेगा, जबकि 20 मार्च को येलो अलर्ट रहेगा। इसके बाद 22 से 24 मार्च तक भी मौसम खराब बना रहेगा, हालांकि इन दिनों के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है।

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10 हजार पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया

इस बीच भारी बर्फबारी के कारण कुल्लू-लाहौल क्षेत्र में हालात चुनौतीपूर्ण हो गए थे। अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल, सिस्सू और आसपास के इलाकों में करीब 2 हज़ार वाहन फंस गए थे। पुलिस ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन (बीआरओ) और प्रशासन के सहयोग से बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। यह अभियान 15 मार्च से शुरू होकर 17 मार्च की शाम तक जारी रहा। इस दौरान करीब 10 हजार से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित निकालकर मनाली की ओर भेजा गया। राहत की बात यह रही कि पूरे अभियान में कोई भी अप्रिय घटना सामने नहीं आई।

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कहां-कितना दर्ज हुआ तापमान

तापमान की बात करें तो शिमला में बुधवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री, सुंदरनगर 9.9, भुंतर 8.8, कल्पा 0.9, धर्मशाला 8.2, ऊना 11.0, नाहन 10.7, पालमपुर 12.0, सोलन 7.8, मनाली 3.1, कांगड़ा 13.2, मंडी 11.3, बिलासपुर 12.0, जुब्बड़हट्टी 10.0, कुफरी 6.0, कुकुमसेरी -1.8, सियोबाग 7.7, बेरठिन 11.6, कसौली 11.9, पांवटा साहिब 17.0, सराहन 2.1, देहरा गोपीपुर 16.0, ताबो -2.8 और नेरी में 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।

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पर्यटकों को दी गई सलाहें

प्रशासन ने आगामी दिनों में फिर बर्फबारी की संभावना को देखते हुए लोगों और पर्यटकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। खासकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों की यात्रा से बचने को कहा गया है। यदि यात्रा जरूरी हो तो केवल 4x4 वाहनों का इस्तेमाल करने, वाहनों में स्नो चेन रखने और पर्याप्त गर्म कपड़े व जरूरी सामान साथ रखने की सलाह दी गई है। कुल्लू पुलिस और प्रशासन ने एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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