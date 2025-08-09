Heavy rains in Himachal affect normal life landslide closes one NH and 399 roads हिमाचल में भारी बारिश का दौर जारी, 399 सड़कें बंद, 15 अगस्त तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Heavy rains in Himachal affect normal life landslide closes one NH and 399 roads

हिमाचल में भारी बारिश का दौर जारी, 399 सड़कें बंद, 15 अगस्त तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी

Himachal Mausam Update: हिमाचल प्रदेश में मानसून की सक्रियता के कारण भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। नदी-नालों का उफान और बांधों से पानी छोड़े जाने से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। भूस्खलन के कारण एक नेशनल हाईवे और 399 सड़कें बंद हैं, जिससे यातायात जोखिमपूर्ण और बाधित है।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाSat, 9 Aug 2025 12:36 PM
share Share
Follow Us on
हिमाचल में भारी बारिश का दौर जारी, 399 सड़कें बंद, 15 अगस्त तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी

हिमाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय है और राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भारी वर्षा के कारण नदी-नाले उफान पर हैं और जलस्तर बढ़ने से कई बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। लगातार बारिश से जगह-जगह भू-स्खलन हो रहा है, जिससे सड़कों पर आवाजाही जोखिमपूर्ण हो गई है। राज्य में एक नेशनल हाईवे और 399 सड़कें बंद पड़ी हैं।

अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह

मौसम विभाग ने 15 अगस्त तक कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। 9 और 10 अगस्त को कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 11 से 14 अगस्त तक मानसून के और सक्रिय होने, कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 15 अगस्त को भी भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। विभाग ने लोगों को एहतियात बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।

नैना देवी में सर्वाधिक 112 मिलीमीटर बारिश

शुक्रवार की रात से शनिवार सुबह तक बिलासपुर जिले के नैना देवी में सर्वाधिक 112 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मंडी के पंडोह में 102, रायपुर मैदान में 74, आरएल बीबीएमबी में 67, पच्छाद में 67 और नारकंडा में 66 मिलीमीटर वर्षा हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, एक जून से अब तक राज्य में सामान्य से 13 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई है, जिसमें शिमला जिले में 67 प्रतिशत ज्यादा बारिश दर्ज की गई है।

भू-स्खलन से एक नेशनल हाईवे और 399 सड़कें बंद

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, भू-स्खलन से शनिवार सुबह तक एक नेशनल हाईवे और 399 सड़कें बंद हैं। इसके अलावा 704 बिजली ट्रांसफार्मर, 178 पेयजल परियोजनाएं भी ठप पड़ी हैं। कुल्लू जिला में नेशनल हाईवे 305 जहेड खनग के पास अवरूद्व है। मंडी जिला में सबसे ज्यादा 240 सड़कें बंद हैं। कुल्लू जिला में 99 सड़कें बंद हैं। कुल्लू जिला में 382 बिजली ट्रांसफार्मर और मंडी जिला में 300 पेयजल स्कीमें ठंप हैं। वहीं मंडी जिला में 105 पेयजल स्कीमें और कांगड़ा में 73 पेयजल स्कीमें बंद हैं।

अब तक 288 लोगों की मौत

मानसून शुरू होने से अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में 208 लोगों की मौत, 37 लोगों के लापता होने और 313 के घायल होने की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक 42 मौतें मंडी जिले में दर्ज की गई हैं। अब तक 1977 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें 493 पूरी तरह ढह गए हैं। 300 दुकानें और 1870 गोशालाएं भी नष्ट हुई हैं। अकेले मंडी में 1156 घर और 268 दुकानें ध्वस्त हुई हैं।

प्रदेश को 1988 करोड़ का नुकसान

प्रदेश को अब तक करीब 1988 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसमें लोक निर्माण विभाग को 1055 करोड़ और जलशक्ति विभाग को 681 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। मानसून सीजन में अब तक 58 बार फ्लैश फ्लड, 30 बार बादल फटने और 51 बार भू स्खलन की घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं।

रिपोर्ट: यूके शर्मा

Himachal Pradesh Weather Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।