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हिमाचल प्रदेश में होगी बहुत भारी बारिश, कई जिलों में 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने 2 दिन बहुत भारी बारिश का अपडेट दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, 6 और 7 जुलाई को पूरे हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होगी। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

हिमाचल प्रदेश में होगी बहुत भारी बारिश, कई जिलों में 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में मानसून की रफ्तार बीते 24 घंटों के दौरान कुछ धीमी रही और राज्य में व्यापक वर्षा दर्ज नहीं की गई। मौसम विभाग ने अब अगले कुछ दिनों के लिए फिर से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सबसे अधिक चिंता 6 और 7 जुलाई को लेकर है, जब कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने लोगों से नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने तथा मौसम को देखते हुए ही यात्रा करने की सलाह दी है। उधर, किन्नौर जिले के चोलिंग में मलबा हटाकर हिंदुस्तान-तिब्बत राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-5) को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है।

4 जुलाई को येलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार आज व कल 4 जुलाई को कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। 5 जुलाई को फिर अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 6 व 7 जुलाई को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 8 व 9 जुलाई को भारी बारिश का येलो अलर्ट रहेगा।

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कहां कितनी हुई बारिश

बीते 24 घंटों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। सबसे अधिक 32 मिलीमीटर वर्षा मंडी जिले के बलद्वारा में दर्ज की गई। इसके अलावा शिमला जिला के सराहन में 27 मिलीमीटर, बिलासपुर में 26 मिलीमीटर और शिमला शहर में 20 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। कई स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकी, जबकि बर्फबारी और ओलावृष्टि दर्ज नहीं की गई।

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कुल 60 सड़कें अब भी बंद

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार शुक्रवार सुबह तक भूस्खलन के कारण प्रदेश में 60 सड़कें बंद थीं। कुल्लू जिले में सबसे अधिक 30 सड़कें प्रभावित हैं। इसके अलावा राज्य भर में 68 बिजली ट्रांसफार्मर और 27 पेयजल योजनाएं भी ठप हैं। सबसे अधिक 38 ट्रांसफार्मर मंडी जिले में बंद हैं, जबकि 27 पेयजल योजनाएं चंबा जिले में प्रभावित हैं। प्रदेश में मानसून ने 30 जून को दस्तक दी थी। तब से अब तक वर्षाजनित हादसों में 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 12 लोग घायल हुए हैं। सात कच्चे मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि एक कच्चा मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गया है।

किन्नौर में एनएच बंद

इस बीच किन्नौर जिले के चोलिंग में भारी वर्षा के बाद नाले में आई बाढ़ से बड़ी मात्रा में मलबा एनएच-5 पर आ गया था, जिससे हिंदुस्तान-तिब्बत राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया और कई वाहन मलबे में दब गए। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा ने बताया कि मशीनें लगाकर मलबा हटाया गया और राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल कर दिया गया है। वहीं रिब्बा क्षेत्र में तेज बारिश के बाद रिब्बा खड्ड में आई बाढ़ से रिब्बा-कंडे संपर्क मार्ग क्षतिग्रस्त होकर बंद हो गया है। प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है और प्रभावित मार्ग को बहाल करने का काम जारी है।

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रिपोर्ट : यूके शर्मा

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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