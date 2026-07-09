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हिमाचल में जोरदार बारिश का दौर जारी, गुरुवार को 8 जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, शिमला, हिमाचल प्रदेश
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मौसम विभाग ने गुरुवार को राजधानी शिमला में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा अगले छह दिन कर राजधानी में इसी तरह का मौसम बने रहने की बात कही है। 

हिमाचल में जोरदार बारिश का दौर जारी, गुरुवार को 8 जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। गुरुवार सुबह से ही शिमला सहित कई इलाकों में बादल बरस रहे हैं। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम पहले के मुकाबले ठंडा हो गया है। उधर मौसम विभाग ने आज देर रात तक प्रदेश के 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए यहां ज्यादातर जगहों पर बहुत भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। इस दौरान विभाग ने सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, शिमला, मंडी, किन्नोर, कुल्लू और लाहौल-स्पीति जिलों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है।

इसके अलावा IMD (भारत मौसम विज्ञान विभाग) ने प्रदेश में 15 जुलाई तक अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। लोगों को नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के आसपास सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

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कैसा रहेगा राजधानी शिमला का मौसम

मौसम विभाग ने गुरुवार को राजधानी शिमला में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा अगले छह दिन कर राजधानी में इसी तरह का मौसम बने रहने की बात कही है। विभाग ने आज राजधानी का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया है।

हिमाचल में भारी बारिश का दौर जारी, गुरुवार को 8 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

बीती रात शिमला, कांगड़ा और जोत क्षेत्र में गरज के साथ बिजली चमकने की घटनाएं भी दर्ज की गईं। प्रदेश में कहीं भी बर्फबारी, ओलावृष्टि, घना कोहरा, लू या तेज हवाओं की स्थिति दर्ज नहीं हुई। बारिश के चलते कई स्थानों पर दिन के तापमान में कमी आई है और पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को हल्की ठंड का एहसास होने लगा है।

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कैसा रहा बीते दिन का मौसम, कहां हुई बारिश?

बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी वर्षा दर्ज की गई। सबसे अधिक 45.2 मिलीमीटर बारिश चंबा जिले के जोत में हुई। इसके बाद बिलासपुर जिले के मलरांव में 41.0 मिलीमीटर, शिमला जिले के सराहन में 38.7 मिलीमीटर, सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में 34.4 मिलीमीटर, कांगड़ा जिले के गुलेर में 24.4 मिलीमीटर, सिरमौर के जट्टन बैराज में 23.2 मिलीमीटर, धौलाकुआं में 20.5 मिलीमीटर, शिमला जिले के रोहड़ू में 20.0 मिलीमीटर और किन्नौर जिले के सांगला में 19.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा मनाली में 14.0 मिलीमीटर, कुकुमसेरी में 12.9 मिलीमीटर, रिकांगपिओ में 11.0 मिलीमीटर, सुंदरनगर में 10.9 मिलीमीटर और बिलासपुर में 10.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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