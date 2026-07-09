हिमाचल में जोरदार बारिश का दौर जारी, गुरुवार को 8 जिलों में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने गुरुवार को राजधानी शिमला में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा अगले छह दिन कर राजधानी में इसी तरह का मौसम बने रहने की बात कही है।
हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। गुरुवार सुबह से ही शिमला सहित कई इलाकों में बादल बरस रहे हैं। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम पहले के मुकाबले ठंडा हो गया है। उधर मौसम विभाग ने आज देर रात तक प्रदेश के 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए यहां ज्यादातर जगहों पर बहुत भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। इस दौरान विभाग ने सिरमौर, सोलन, बिलासपुर, शिमला, मंडी, किन्नोर, कुल्लू और लाहौल-स्पीति जिलों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है।
इसके अलावा IMD (भारत मौसम विज्ञान विभाग) ने प्रदेश में 15 जुलाई तक अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 9 जुलाई से 15 जुलाई तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। लोगों को नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के आसपास सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
कैसा रहेगा राजधानी शिमला का मौसम
मौसम विभाग ने गुरुवार को राजधानी शिमला में गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। इसके अलावा अगले छह दिन कर राजधानी में इसी तरह का मौसम बने रहने की बात कही है। विभाग ने आज राजधानी का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान लगाया है।
बीती रात शिमला, कांगड़ा और जोत क्षेत्र में गरज के साथ बिजली चमकने की घटनाएं भी दर्ज की गईं। प्रदेश में कहीं भी बर्फबारी, ओलावृष्टि, घना कोहरा, लू या तेज हवाओं की स्थिति दर्ज नहीं हुई। बारिश के चलते कई स्थानों पर दिन के तापमान में कमी आई है और पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को हल्की ठंड का एहसास होने लगा है।
कैसा रहा बीते दिन का मौसम, कहां हुई बारिश?
बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी वर्षा दर्ज की गई। सबसे अधिक 45.2 मिलीमीटर बारिश चंबा जिले के जोत में हुई। इसके बाद बिलासपुर जिले के मलरांव में 41.0 मिलीमीटर, शिमला जिले के सराहन में 38.7 मिलीमीटर, सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में 34.4 मिलीमीटर, कांगड़ा जिले के गुलेर में 24.4 मिलीमीटर, सिरमौर के जट्टन बैराज में 23.2 मिलीमीटर, धौलाकुआं में 20.5 मिलीमीटर, शिमला जिले के रोहड़ू में 20.0 मिलीमीटर और किन्नौर जिले के सांगला में 19.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा मनाली में 14.0 मिलीमीटर, कुकुमसेरी में 12.9 मिलीमीटर, रिकांगपिओ में 11.0 मिलीमीटर, सुंदरनगर में 10.9 मिलीमीटर और बिलासपुर में 10.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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