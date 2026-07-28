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Himachal Weather : हिमाचल में भारी बारिश, चंबा समेत 7 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट; पांवटा साहिब में स्कूल-कॉलेज बंद

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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Himachal Pradesh Weather Update : हिमाचल के शिमला समेत कई हिस्सों में सोमवार रात से ही लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम के लिहाज से 4 दिन प्रदेश के लिए बेहद भारी रहने का अनुमान है।

Heavy rainfall in Shimla, Himachal Pradesh
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बीच 7 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की गई है।

हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। राजधानी शिमला समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने अगले 4 दिन बेहद संवेदनशील माना है। मंगलवार को चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन और कुल्लू में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। लगातार हो रही वर्षा को देखते हुए चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों में अगले 24 घंटे के लिए फ्लैश फ्लड की चेतावनी भी जारी की गई है। सिरमौर जिले के पांवटा साहिब उपमंडल में भारी बारिश की आशंका के चलते आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।

शिमला में रात से ही तेज बारिश जारी

सिरमौर जिले में देर रात से लगातार बारिश जारी है और पूरे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। प्रशासन ने अगले दो दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। राजधानी शिमला में रात से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। कुल्लू में रात के दौरान अच्छी बारिश हुई और सुबह भी मौसम खराब बना हुआ है। ऊना में रुक-रुक कर बारिश हो रही है, जबकि हमीरपुर में रात को तेज बारिश के बाद सुबह हल्की वर्षा दर्ज की गई।

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29 जुलाई को कई जिलों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

भारत मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 28 जुलाई से 1 अगस्त तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। विभाग ने बताया कि 29 जुलाई को ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा और शिमला जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा, जबकि कुल्लू, मंडी, सोलन और सिरमौर सहित अन्य जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। 30 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर में फिर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 31 जुलाई को ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा और शिमला जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने 31 जुलाई तक अत्यधिक वर्षा की संभावना जताई है और एक तथा दो अगस्त को भी प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।

हिमाचल के चंबा में घरों को हुए नुकसान की तस्वीरें।

कई जगह सामान्य से अधिक बारिश

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि 29 जुलाई की देर रात से 31 जुलाई के बीच बारिश की गतिविधियां सबसे अधिक रहने का अनुमान है। इस दौरान कई क्षेत्रों में लगातार हल्की से मध्यम बारिश होगी और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की जा सकती है। उन्होंने बताया कि जुलाई में हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और लाहौल-स्पीति में सामान्य से कम वर्षा हुई है, जबकि अन्य 8 जिलों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई। एक जून से 27 जुलाई तक पूरे मॉनसून सीजन में प्रदेश में सामान्य से सात प्रतिशत कम वर्षा हुई है, जिसे मौसम विभाग सामान्य श्रेणी में मानता है।

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बारिश-भूस्खलन से 108 सड़कें बंद

लगातार बारिश का असर जनजीवन पर भी साफ दिखाई दे रहा है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन और बारिश के कारण 108 सड़कें बंद हैं। इनमें मंडी में 39, कुल्लू में 33, सिरमौर में नौ और चंबा में सात सड़कें शामिल हैं। इसके अलावा नौ बिजली ट्रांसफार्मर और 38 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने लोगों को नदी-नालों और खड्डों से दूर रहने, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने और यात्रा से पहले मौसम तथा सड़क की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी है।

अब तक 15 लोगों की मौत

प्रदेश में 30 जून को मॉनसून पहुंचने के बाद से भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की घटनाओं में अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें लाहौल-स्पीति में चलते वाहन पर पहाड़ी दरकने से 13 लोगों की मौत हुई थी, जबकि चंबा में भूस्खलन और कांगड़ा में फ्लैश फ्लड की अलग-अलग घटनाओं में एक-एक व्यक्ति की जान गई।

हाईवे बंद, कई घरों को भी नुकसान

हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बीती रात भारी बारिश से कई जगह से नुकसान की रिपोर्ट मिली है। चंबा-पठानकोट नेशनल हाईवे पर परेल नामक स्थान पर नाले से आए भारी पानी से कुछ वाहनों को नुकसान पहुंचा है, जबकि जानी कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाईवे भी बंद हो गया है, जिसे खोलने में मशीनरी जुटी हुई है। वहीं इस बारिश ने चम्बा शहर के सुल्तानपुर मोहल्ले में भी काफी तबाही मचाई है। लोगों के घरों व दुकानों में सारा पानी व मलबा घुस गया, जिससे काफी नुकसान हुआ है और कई लोगों ने जाग कर ही रात काटी। इसके अलावा,भारी बारिश के चलते पक्काटाला–चंबा संपर्क मार्ग पर डंगा (रिटेनिंग वॉल) गिरने से नजदीकी स्कूल की सुरक्षा को लेकर खतरा बढ़ गया है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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