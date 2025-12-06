सुक्खू सरकार को HC का झटका, नियमों में संशोधन को किया रद्द; राजधानी में नए सिरे से करना होगा परिसीमन

संक्षेप: उच्च न्यायालय के इस फैसले से राज्य में होने वाले पंचायत चुनावों पर असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि अब सरकार को ग्राम सभा की आबादी के आधार पर पहले के नियम के अनुसार परिसीमन अधिसूचनाओं को संशोधित करके फिर से जारी करना पड़ सकता है।

हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए पंचायती राज चुनाव नियम, 1994 में हाल ही में किए गए संशोधन को रद्द कर दिया है और शिमला जिला परिषद के लिए वार्डों का नए सिरे से परिसीमन करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये बदलाव मनमाने थे और समान प्रतिनिधित्व से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे थे। जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और रोमेश वर्मा की डिवीजन बेंच ने शुक्रवार को संशोधित नियम 9(2) को रद्द कर दिया। बेंच ने कहा कि इस बदलाव से, जिसमें परिसीमन की इकाई के तौर पर ग्राम सभा क्षेत्र की जगह पंचायत समिति क्षेत्र को शामिल किया गया था, वार्डों की आबादी में बहुत ज्यादा असमानता आ गई थी।

बेंच ने कहा कि इस संशोधन में संवैधानिक अनुपालन के बजाय प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता दी गई थी और इसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 214 के तहत जरूरी होने के बावजूद राज्य विधानमंडल के सामने पेश नहीं किया गया था, जिससे यह लागू करने लायक नहीं रहा।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि संशोधित परिसीमन आदेशों के कारण निर्वाचन क्षेत्रों की आबादी में बहुत ज्यादा अंतर आ गया था। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, जैसे डोडरा कवार में लगभग 6,300 से लेकर कोटखाई में 37,000 से ज्यादा का आबादी का अंतर आ गया था। इससे असंतुलन पैदा हुआ और संविधान के अनुच्छेद 243C के तहत अनिवार्य निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ।

इस बारे में देवेंद्र सिंह नेगी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए शिमला जिला परिषद के लिए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को चुनौती दी थी। कोर्ट ने डिविजनल कमिश्नर के उस आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें परिसीमन को सही ठहराया गया था।

सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने राज्य की इस दलील को खारिज कर दिया कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद परिसीमन से जुड़े मामलों में न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, बेंच ने कहा कि जहां संवैधानिक आदेशों और कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन होता है, वहां कोर्ट दखल दे सकते हैं।