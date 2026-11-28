हिमाचल प्रदेश में हाटी समुदाय के लाखों लोगों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है। हाईकोर्ट ने हाटी समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। हाटी समुदाय का एसटी का दर्जा अब बरकरार रहेगा।

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय का अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा बरकरार रहेगा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। शनिवार को आए इस फैसले से गिरिपार क्षेत्र के लाखों लोगों को राहत मिली है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने या उससे बाहर करने का अधिकार संसद के पास है। संसद की ओर से कानून पारित होने के बाद हाईकोर्ट उसमें रोक लगाने या संशोधन करने का अधिकार नहीं रखता।

हाटी समुदाय की ओर से अदालत में पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील श्रवण डोगरा और अशोक शर्मा ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पहले से स्थापित कानूनी व्यवस्था की पुष्टि की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि संसद की ओर से पारित कानून के मामले में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप का दायरा सीमित है।

वरिष्ठ वकील श्रवण डोगरा ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि हाटी समुदाय को संसद के माध्यम से अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किए जाने के बाद हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के अधिकार पर उनकी ओर से शुरुआती आपत्ति उठाई गई थी। अदालत ने पहले इसी कानूनी सवाल पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के कई पुराने फैसलों और सात जजों की बेंच के फैसले का हवाला दिया गया। हाईकोर्ट ने इन कानूनी प्रावधानों के आधार पर माना कि इस मामले में हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दिए जाने की संभावना पर डोगरा ने कहा कि किसी भी पक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाने से नहीं रोका जा सकता। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंचों की ओर से पहले से तय कानूनी व्यवस्था को देखते हुए उन्हें ऐसी अपील में सफलता की उम्मीद कम नजर आती है।

एससी समुदाय के अधिकारों पर भी केंद्र के जवाब का हवाला इस मामले में याचिका दायर करने वाले अनुसूचित जाति समुदाय की ओर से वकील अनिल कुमार मंगेट ने भी हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अदालत में अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि पहले से अनुसूचित जाति की सूची में शामिल समुदायों को उस सूची से बाहर नहीं किया जाएगा।

मंगेट के अनुसार यदि अनुसूचित जाति समुदाय के पहले से मिले अधिकार और उनका आरक्षण बरकरार रहता है तो यह उनके समुदाय की भी जीत है। उन्होंने बताया कि अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई को लेकर फैसला नई अनुसूचित जाति समिति की कार्यकारिणी करेगी। समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र धर्मा हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी है या नहीं, इसका निर्णय समिति की कार्यकारिणी लेगी।

सितंबर 2022 में हुई थी एसटी दर्जा देने की घोषणा हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग लंबे समय से उठती रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की घोषणा की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने 4 अगस्त को जारी अधिसूचना के माध्यम से ट्रांस-गिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया था।

केंद्र सरकार के इस फैसले का कुछ संगठनों और लोगों ने विरोध किया था। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर इस अधिसूचना को चुनौती दी गई। गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति और गुर्जर समाज कल्याण परिषद, जिला सिरमौर की ओर से दायर याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि क्षेत्र की जनसंख्या का उचित सर्वेक्षण किए बिना हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है।

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि हिमाचल प्रदेश में हाटी नाम की कोई अलग जनजाति नहीं है और इस फैसले से ऐसे लोगों को भी अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो पहले से इस श्रेणी में शामिल नहीं थे। उनका कहना था कि इससे पहले से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारों पर असर पड़ सकता है। याचिकाओं में यह भी सवाल उठाया गया था कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को समुदाय के नाम पर अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए निर्धारित कानूनी मानदंडों का पालन जरूरी है।

हाटी समुदाय के लोगों ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि गिरिपार क्षेत्र के लाखों लोग लंबे समय से अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अदालत के फैसले से उनकी मांग को कानूनी मजबूती मिली है। इस फैसले से क्षेत्र के उन युवाओं, विद्यार्थियों और नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों को भी राहत मिली है, जो अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र और उससे मिलने वाले आरक्षण के लाभ का इंतजार कर रहे हैं।