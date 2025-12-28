Hindustan Hindi News
ग्रेट खली को राहत, उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जे का दावा सही; स्पेशल टीम करेगी जांच

डब्ल्यूडब्ल्यूई के पूर्व चैंपियन ग्रेट खली को हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से चल रहे पुश्तैनी जमीन विवाद में जीत मिली है। उनकी पैतृक जमीन पर दूसरे पक्ष के अवैध तरीके से कब्जे की जांच की मांग स्वीकार ली गई है। इसके लिए एक विशेष जांच दल बनाया गया है।

Dec 28, 2025 09:00 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वार्ता, शिमला
डब्ल्यूडब्ल्यूई के पूर्व चैंपियन ग्रेट खली को हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से चल रहे पुश्तैनी जमीन विवाद में जीत मिली है। उनकी पैतृक जमीन पर दूसरे पक्ष के अवैध तरीके से कब्जे की जांच की मांग स्वीकार ली गई है। इसके लिए एक विशेष जांच दल बनाया गया है।

यह मामला खली के पिता की जमीन से जुड़ा है। इसे स्थानीय राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से गैर-कानूनी तरीके से ट्रांसफर कर दिया गया था। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, तत्कालीन तहसीलदार और अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर कर यह जमीन दूसरे पक्ष को सौंप दी थी।

शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने जमीन ट्रांसफर करने की वैधता का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) ने निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक अवकाश प्राप्त नायब तहसीलदार और एक अवकाश प्राप्त कानूनगो के साथ-साथ दूसरे राजस्व मंडल के एक सेवारत कानूनगो और एक पटवारी को मिलाकर विशेष जांच दल बनाया है।

एसडीएम ने कहा कि इसका मकसद स्थानीय प्रभाव से मुक्त, निष्पक्ष, पारदर्शी और बिना किसी भेदभाव के जांच करना है। प्रशासन ने साफ किया कि दोनों पक्षों की ओर से जमीन का रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेज जमा करने के बाद ही औपचारिक जांच शुरू होगी। अगर किसी भी पक्ष को दस्तावेज इकट्ठा करने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए, तो उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर उचित समय बढ़ाने की छूट दी गई है, ताकि जांच पर कोई असर न पड़े।

उपलब्ध रिकॉर्ड और शुरुआती नतीजों की जांच के बाद अधिकारियों ने डब्लूडब्लूई के पूर्व चैंपियन के परिवार के दावे को सही ठहराया। इस फैसले को कानून के शासन की पुष्टि और राजस्व मशीनरी के गलत इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। इस नतीजे से खली के परिवार को राहत मिली है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Himachal Pradesh News

