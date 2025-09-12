govt school student plays obscene video during online class in himachal pradesh ऑनलाइन क्लास के दौरान अश्लील वीडियो चलने लगा, हिमाचल के सरकारी स्कूल में मचा हड़कंप, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़govt school student plays obscene video during online class in himachal pradesh

ऑनलाइन क्लास के दौरान अश्लील वीडियो चलने लगा, हिमाचल के सरकारी स्कूल में मचा हड़कंप

हिमाचल प्रदेश के एक सरकारी स्कूल में उस समय हड़कंप मच गया, जब ऑनलाइन क्लास के दौरान अचानक अश्लील वीडियो चलने लगा। अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। राज्य में भारी बारिश के बाद प्रशासन ने पिछले हफ्ते स्कूलों को बंद रखने और ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने का आदेश दिया था।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, हमीरपुरFri, 12 Sep 2025 10:58 PM
अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि ऑनलाइन कक्षा के दौरान कथित तौर पर एक अश्लील वीडियो चलने से एक सरकारी स्कूल में हड़कंप मच गया। उन्होंने बताया कि यह घटना 4 सितंबर को ककरियार के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में उस समय हुई जब राजनीति विज्ञान की कक्षा ऑनलाइन चल रही थी।

सुबह करीब 11:15 बजे एक स्टूडेंट ने कथित तौर पर एक अश्लील क्लिप चला दी, जिससे कक्षा में मौजूद अन्य लोग हैरान रह गए। कक्षा में मौजूद एक छात्रा की मां ने प्रिंसिपल से शिकायत दर्ज कराई, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने बाद में आरोप लगाया कि प्रिंसिपल को मामला बताने के बाद स्कूल में उसकी बेटी को परेशान किया गया।

इस मामले के बारे में पूछे जाने पर शिक्षिका ने मामले को आगे न बढ़ाने की बात कही। इसके बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने मांग की कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार हो, उसे सजा मिलनी चाहिए।

प्रधानाचार्य अंजलि शर्मा ने बताया कि स्कूल की अनुशासन समिति ने मामले की जांच की, लेकिन दोषी की पहचान नहीं हो सकी। इसके बाद मामला शिक्षा विभाग को भेज दिया गया, जिसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

शिक्षा उपनिदेशक मोहित चौहान ने बताया कि आरोपी का पता लगाने के लिए साइबर सेल को लगाया गया है। पुलिस ने भी शिकायत मिलने की पुष्टि की और कहा कि साइबर सेल मामले की जांच कर रही है।

Himachal Pradesh News

