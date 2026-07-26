हिमाचल के प्राइमरी शिक्षकों को सौगात, निलंबन वापसी का ऐलान; किनको मिलेगा प्रमोशन?
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में प्राथमिक शिक्षकों के खिलाफ की गई कार्रवाइयां वापस लेने की बड़ी घोषणा की है। उन्होंने जेबीटी को टीजीटी पद पर पदोन्नत करने का भरोसा भी दिया है।
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को प्राथमिक शिक्षकों के लिए बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने प्राइमरी शिक्षकों को भरोसा दिया कि उनकी सरकार शिक्षक दिवस से पहले नई कॉम्प्लेक्स प्रणाली पर उचित फैसला लेगी। सरकार इस व्यवस्था की समीक्षा करेगी और यह तय करेगी कि इसमें सुधार की जरूरत है या इसे पूरी तरह वापस लिया जाए। मुख्यमंत्री रविवार को शिमला के चौड़ा मैदान में आयोजित प्राथमिक शिक्षक संघ की सभा को संबोधित कर रहे थे।
निलंबन होंगे वापस
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार और प्राथमिक शिक्षक संघ के बीच होने वाली आगामी बैठक में इस विषय पर निष्पक्ष निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि प्राथमिक शिक्षकों के खिलाफ की गई निलंबन की कार्रवाइयों, विभागीय जांच और दर्ज एफआईआर वापस ली जाएंगी। मुख्य अध्यापकों, केंद्र मुख्य अध्यापकों और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों के अधिकारों में कोई कमी नहीं की जाएगी। साथ ही प्राथमिक विद्यालयों में खेल गतिविधियां फिर से शुरू की जाएंगी।
जेबीटी शिक्षकों को पदोन्नति का ऐलान
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जेबीटी शिक्षकों को टीजीटी पदों पर पदोन्नति देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षक संघ की विभिन्न मांगों पर शनिवार को सचिवालय में संघ के प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई है। उन्होंने शिक्षकों को भरोसा दिलाया कि उनके हित पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार लागू कर रही है और शिक्षकों के सहयोग से प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों को बेहतर बनाया जाएगा।
शिक्षकों की भर्ती जारी
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई पहले ही शुरू की जा चुकी है। सीबीएसई विद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति लगभग पूरी हो चुकी है और शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी जारी है। राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 1.36 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्णय लिया था। यह फैसला कर्मचारियों के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया।
रिटायर कर्मचारियों को मिल रही पेंशन
सीएम ने कहा कि नई पेंशन योजना के तहत कई कर्मचारियों को लगभग तीन हजार रुपये मासिक पेंशन मिल रही थी, जबकि पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद अनेक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लगभग 30 हजार रुपये मासिक पेंशन मिल रही है।
एकजुट होकर काम करने की अपील
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार संसाधनों की रक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने भाजपा पर प्रदेश के हितों की रक्षा नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान बंद होने से राज्य को आर्थिक नुकसान हुआ और वर्तमान सरकार को लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां मिलीं। उन्होंने प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए सभी लोगों से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया।
शिक्षकों का अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन का ऐलान
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के संबोधन और घोषणाओं से पहले हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले प्रदेशभर से हजारों शिक्षक शिमला के चौड़ा मैदान में एकत्र हुए और नई कॉम्प्लेक्स प्रणाली के विरोध में महाधरना दिया। शिक्षक संघ का कहना था कि मुख्यमंत्री के साथ हुई वार्ता किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, जिसके बाद संगठन ने धरने के साथ ही अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन शुरू करने का ऐलान किया।
शिक्षक संघ का आंदोलन का ऐलान
हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने कहा कि जब तक नई कॉम्प्लेक्स प्रणाली की अधिसूचना वापस नहीं ली जाती और उनकी लंबित मांगों पर निर्णय नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा ने कहा कि 15 दिनों की पैदल यात्रा के बाद प्रदेशभर से बड़ी संख्या में शिक्षकों का चौड़ा मैदान पहुंचना इस बात का संकेत है कि प्राथमिक शिक्षक नई व्यवस्था से सहमत नहीं हैं।
प्राथमिक विद्यालयों में स्टाफ की भारी कमी
प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार और शिक्षा विभाग शिक्षकों की भर्ती करने के बजाय नई व्यवस्था लागू कर मौजूदा शिक्षकों पर अतिरिक्त कार्यभार डालना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में जेबीटी शिक्षकों के पांच हजार से अधिक पद खाली हैं, नर्सरी शिक्षकों की भर्ती नहीं हो रही है और प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 50 प्रतिशत स्टाफ की कमी है।
सरकार के वादों पर भरोसा नहीं
प्राथमिक शिक्षक संघ के हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा ने कहा कि सीएम के साथ बैठक में समिति बनाकर सुझाव लेने की बात कही गई, लेकिन शिक्षक संघ को सरकार के आश्वासनों पर भरोसा नहीं है। संगठन का आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक कॉम्प्लेक्स प्रणाली की अधिसूचना वापस नहीं ली जाती और शिक्षकों की मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होता। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर आंदोलन 2027 के विधानसभा चुनाव तक भी जारी रखा जाएगा।
रिपोर्ट- यूके शर्मा
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