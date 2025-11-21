Hindustan Hindi News
हिमाचल में स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खुशखबरी, सिर्फ 1 फीसदी ब्याज पर 20 लाख तक ऋण; क्या शर्तें

संक्षेप:

हिमाचल प्रदेश सरकार ने छात्रों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू कर दी है। इसके तहत प्रदेश के युवा अब मात्र एक प्रतिशत ब्याज दर पर उच्च, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

Fri, 21 Nov 2025 06:54 PMSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने छात्रों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए डॉ. यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना शुरू कर दी है। यह एक विशेष ब्याज सब्सिडी शिक्षा ऋण योजना है। इसके तहत प्रदेश के युवा अब मात्र एक प्रतिशत ब्याज दर पर उच्च, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी छात्र अपनी पढ़ाई से वंचित न रहे और बिना वित्तीय बोझ के अपने सपनों को आगे बढ़ा सके।

उच्च शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि यह योजना हिमाचल प्रदेश में स्थित किसी भी अधिसूचित बैंक से शिक्षा ऋण लेने वाले पात्र छात्रों पर लागू होगी। योजना के तहत इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, फार्मेसी, पैरामेडिकल, नर्सिंग, लॉ जैसे व्यावसायिक तथा तकनीकी डिग्री और डिप्लोमा कोर्स शामिल हैं। इसके साथ ही आईटीआई, पॉलिटेक्निक, पोस्ट-ग्रेजुएशन और पीएचडी के लिए भी लोन उपलब्ध होगा, बशर्ते संस्थान एआईसीटीई, एनएमसी, यूजीसी, बीसीआई, एआइएमए, पीसीआई, आईएनसी आदि मान्यता प्राप्त नियामक संस्थाओं से मान्य हो।

उन्होंने कहा कि यह योजना भारत और विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों दोनों पर लागू होगी। यह उन विद्यार्थियों के लिए भी उपलब्ध है जो नए प्रवेश ले रहे हैं या पहले से पढ़ाई कर रहे हैं। योजना के तहत छात्र 20 लाख रुपये तक का शिक्षा ऋण ले सकते हैं, जिसमें ट्यूशन फीस, छात्रावास शुल्क, भोजन, किताबें, लैब उपकरण और अन्य शैक्षणिक खर्च शामिल होंगे।

प्रवक्ता के अनुसार इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं ऋण लेने की अधिकतम आयु सीमा प्रवेश या पंजीकरण की तारीख तक 28 वर्ष रखी गई है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने इस योजना के संचालन के लिए शिमला मॉल रोड स्थित यूको बैंक को नोडल बैंक नियुक्त किया है। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी और आवेदन प्रक्रिया उच्च शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट

https://education.hp.gov.in/ पर उपलब्ध है।

उन्होंने कहा कि यह सब्सिडी वाला शिक्षा ऋण हजारों युवाओं को अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने और बेहतर करियर बनाने में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेगा।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
