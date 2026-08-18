हिमाचल में इन कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, खाते में आएंगे 20 हजार रुपए; सरकार ने जारी किया आदेश
मुख्यमंत्री की स्वतंत्रता दिवस पर की गई घोषणा के तीन दिन बाद आदेश जारी होने से अब कर्मचारियों को अगस्त माह में 20 हजार रुपए की राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के नियमित ग्रुप-डी कर्मचारियों को वेतन संशोधन के लंबित एरियर के भुगतान को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। वित्त (वेतन पुनरीक्षण) विभाग की ओर से मंगलवार को जारी पत्र में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2022 के तहत वेतनमान संशोधन के कारण देय एरियर का भुगतान नियमित ग्रुप-डी कर्मचारियों को किया जाएगा। आदेश के अनुसार कुल एरियर में से 20 हजार रुपए नकद अगस्त 2026 के दौरान दिए जाएंगे।
यह फैसला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उस घोषणा को अमली जामा पहनाने की दिशा में उठाया गया कदम है, जो उन्होंने 15 अगस्त को हमीरपुर जिले के बड़सर में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान की थी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि ग्रुप-डी कर्मचारियों को इसी महीने वेतन एरियर के रूप में अतिरिक्त 20 हजार रुपए जारी किए जाएंगे। अब वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।
एरियर भुगतान करने की मिली मंजूरी
वित्त विभाग के विशेष सचिव (वित्त) सौरभ जस्सल द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि यह आदेश विभाग की ओर से पहले 17 सितंबर 2022 और 19 अक्टूबर 2024 को जारी किए गए पत्रों के क्रम में जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि राज्यपाल ने 1 जनवरी 2016 से प्रभावी वेतनमान संशोधन के कारण बनने वाले एरियर का भुगतान नियमित ग्रुप-डी कर्मचारियों को करने की मंजूरी दी है। इसके तहत भुगतान की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि कुल एरियर में से 20 हजार रुपए अगस्त 2026 में नकद दिए जाएं।
सभी शर्तें और नियम पहले के अनुसार ही रहेंगी
पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि एरियर भुगतान से जुड़ी अन्य सभी शर्तें और नियम 17 सितंबर 2022 के पहले जारी आदेशों के अनुसार ही लागू रहेंगे और उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह आदेश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल, सभी मंडलायुक्तों, उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को भेजा गया है, जिससे संबंधित विभागों में भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जा सके।
सीएम सुक्खू की घोषणा के तीन दिन बाद आदेश जारी
सरकार के इस फैसले से राज्य के नियमित ग्रुप-डी कर्मचारियों को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से वेतन संशोधन से जुड़े एरियर के भुगतान का इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री की स्वतंत्रता दिवस पर की गई घोषणा के तीन दिन बाद आदेश जारी होने से अब कर्मचारियों को अगस्त माह में 20 हजार रुपए की राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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