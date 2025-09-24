girl killed just one day before marriage in himachal una charred body found 500 mtr away from home हिमाचल में युवती की हत्या, शादी से एक दिन पहले मिली लाश; मारकर जला दी थी बॉडी, Himachal-pradesh Hindi News - Hindustan
हिमाचल प्रदेश के ऊना में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां के बैरियां गांव में एक युवती की शादी से एक दिन पहले अधजली हुई लाश मिली है। पुलिस ने बताया की युवती का शव जला हुआ था और उसके शरीर पर गहरी चोट के निशान भी थे।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, ऊनाWed, 24 Sep 2025 12:38 PM
हिमाचल प्रदेश के ऊना में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां के बैरियां गांव में एक युवती की शादी से एक दिन पहले अधजली हुई लाश मिली है। पुलिस ने बताया कि घर से 500 मीटर की दूरी पर मिली युवती की लाश पर गहरी चोट के निशान भी थे। पुलिस को आशंका है कि पहले युवती की हत्या की गई है और उसके बाद सबूत मिटाने के लिए उसे जला दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मामला मंगलवार का है। ऊना की रहने वाली अंशिका ठाकुर नाम की युवती की शादी भिंडला गांव के एक युवक से तय हुई थी। बुधवार को अंशिका की शादी होनी थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के अगले दिन वन अधिकारी बैरियां-रामनगर रोड पर जा रहा था, इसी दौरान उसने एक जली हुई लाश देखी। जली हुई लाश देखने के बाद वन अधिकारी ने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

इस मामले की जानकारी देते हुए जोल थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि इस मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस आरोपियों तक पहुंचने के लिए सबूत इकट्ठा कर रही है।

पुलिस ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि जब युवती का शव बरामद किया गया तो उसकी बॉडी जली हुई थी। जली हुई बॉडी पर काफी चोटों के निशान भी थे। पुलिस ने कहा कि युवती के चेहरे और गर्दन पर गंभीर चोट के निशान थे, जो इस बात की गवाही देते हैं कि युवती की हत्या की गई है ना कि ये प्राकृतिक मौत है। इसलिए पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है।

