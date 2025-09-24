हिमाचल में युवती की हत्या, शादी से एक दिन पहले मिली लाश; मारकर जला दी थी बॉडी

हिमाचल प्रदेश के ऊना में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां के बैरियां गांव में एक युवती की शादी से एक दिन पहले अधजली हुई लाश मिली है। पुलिस ने बताया की युवती का शव जला हुआ था और उसके शरीर पर गहरी चोट के निशान भी थे।

हिमाचल प्रदेश के ऊना में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां के बैरियां गांव में एक युवती की शादी से एक दिन पहले अधजली हुई लाश मिली है। पुलिस ने बताया कि घर से 500 मीटर की दूरी पर मिली युवती की लाश पर गहरी चोट के निशान भी थे। पुलिस को आशंका है कि पहले युवती की हत्या की गई है और उसके बाद सबूत मिटाने के लिए उसे जला दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मामला मंगलवार का है। ऊना की रहने वाली अंशिका ठाकुर नाम की युवती की शादी भिंडला गांव के एक युवक से तय हुई थी। बुधवार को अंशिका की शादी होनी थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के अगले दिन वन अधिकारी बैरियां-रामनगर रोड पर जा रहा था, इसी दौरान उसने एक जली हुई लाश देखी। जली हुई लाश देखने के बाद वन अधिकारी ने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

इस मामले की जानकारी देते हुए जोल थाना प्रभारी अशोक कुमार ने बताया कि इस मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस आरोपियों तक पहुंचने के लिए सबूत इकट्ठा कर रही है।