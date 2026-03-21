हिमाचल बजट में महिलाओं के लिए सौगात; एक लाख बहनों को 1500 रु महीना, स्टाम्प ड्यूटी में भी बड़ी राहत
बजट में मुख्यमंत्री ने जमीन मालिकों को मालिकाना हक या 'संपत्ति कार्ड' जारी करने की भी घोषणा की, जिससे यह पक्का हो सके कि लोगों को अब जमीन के मालिकाना हक को सत्यापन करने के लिए मुश्किल सरकारी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 54,928 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के लिए भी खास घोषणाएं कीं। बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए स्टाम्प ड्यूटी में कमी करने की घोषणा की, और इसके साथ ही प्रदेश में रहने वाली अति गरीब परिवारों की एक लाख महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा भी की। सीएम ने जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेजीकरण को आसान बनाने पर भी जोर दिया है।
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा करते हुए बताया कि प्रदेश के अति गरीब परिवारों की एक लाख महिलाओं को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि के तहत हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही ऐसे ही एक लाख अति गरीब परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि कमजोर वर्गों को राहत मिल सके।
इसके अलावा राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत लगभग 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए लगभग 55 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। सरकार के अनुसार इससे महिला मंडलों, युवा मंडलों और स्वयं सहायता समूहों की आय में वृद्धि होगी।
महिलाओं को स्टाम्प ड्यूटी में इतनी राहत
सम्पति के मालिकाना हक में महिलाओं की हिस्सेदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उनके नाम पर जमीन का पंजीकरण कराने पर स्टाम्प ड्यूटी में 4 प्रतिशत की कमी करने की घोषणा की है। यह छूट अब एक करोड़ रुपए तक की सम्पति के लेन-देन पर लागू होगी।
स्टाम्प ड्यूटी में दी गई इस छूट के बाद महिलाओं के नाम पर होने वाली संपत्ति की रजिस्ट्री में पहले के आठ प्रतिशत के मुकाबले केवल चार प्रतिशत की रियायती स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। इस कदम से महिलाओं में ज्यादा सम्पति मालिकाना हक को बढ़ावा मिलने और उनकी वित्तीय सुरक्षा मजबूत होने की उम्मीद है।
जमीन मालिकों को मिलेगा ‘संपत्ति कार्ड’
बजट में मुख्यमंत्री ने जमीन मालिकों को मालिकाना हक या 'संपत्ति कार्ड' जारी करने की भी घोषणा की, जिससे यह पक्का हो सके कि लोगों को अब जमीन के मालिकाना हक को सत्यापन करने के लिए मुश्किल सरकारी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जमीन के रिकॉर्ड समय पर देने और जमीन के झगड़ों को तेजी से सुलझाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।
पंजीकरण के साथ होगा जमीन नामांतरण
सीएम सुक्खू ने राजस्व प्रशासन में सुधारों पर जोर देते हुए कहा कि जमीन का नामांतरण अब पंजीकरण के साथ ही किया जाएगा, जिससे सालों तक चलने वाली देरी खत्म हो जाएगी। लंबित नामातंरण मामलों को जल्दी निपटाने के लिए एक पायलट पहल भी शुरू की जाएगी। राज्य सरकार ने प्रणाली को मजबूत करने के लिए जमीन के रिकॉर्ड को बनाए रखने और राजस्व सेवा देने में कुशलता बढ़ाने के लिए पहले ही 623 पटवारियों की भर्ती शुरू कर दी है।
संपत्ति के लेन-देन में होगी आसानी
सीएम ने कहा कि मालिकाना हक कार्ड जारी होने से सम्पति के लेन-देन में काफी आसानी होने और जमीन के मालिकों को बैंक ऋण आसानी से मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जमीन का रिकॉर्ड सत्यापित होने से प्रक्रिया में देरी और झगड़े कम होंगे। सरकार ने आपदा से प्रभावित परिवारों को घर फिर से बनाने के लिए आठ लाख रुपये की वित्तीय मदद के साथ ही ग्रामीण आजीविका के कामों के लिए प्रोत्साहन राशि और कौशल विकास कार्यक्रम की घोषणा की। इससे पहले इसे चार लाख रुपए से बढ़ाकर साढ़े सात लाख रुपए कर दिया गया था।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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