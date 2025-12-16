गांधी जी ने 'रघुपति राघव राजा राम' को नेशनल एंथम बनाया…, ये क्या बोल गईं कंगना रनौत! VIDEO

संक्षेप: नाम बदलने को कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने भाजपा द्वारा गांधी का अपमान करना बताया है। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने विपक्षी दलों के आरोपों पर कहा- गांधी जी ने 'रघुपति राघव राजा राम' को नेशनल एंथम बनाया था। कंगना के इस बयान को कांग्रेस नेताओं समेत तमाम लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया है।

मोदी सरकार ने MGNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट) का नाम बदलकर विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (VB-G RAM G) कर दिया है। नाम बदलने को कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने भाजपा द्वारा गांधी का अपमान करना बताया है। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने विपक्षी दलों के आरोपों पर कहा- गांधी जी ने 'रघुपति राघव राजा राम' को नेशनल एंथम बनाया था। कंगना के इस बयान को कांग्रेस नेताओं समेत तमाम लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गांधी और नेशनल एंथम पर क्या बोलीं कंगना? संसद के बाहर कंगना रनौत से इस मामले में मीडिया द्वारा सवाल पूछा गया, तो उन्होंने जो कहा उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से कांग्रेस नेताओं समेत अन्य लोगों द्वारा शेयर किया जा रहा है। कंगना बोलीं- मनरेगा का नाम जी राम जी कर देने से गांधी जी का अपमान कैसे हुआ? महात्मा जी ने श्री राम को लेकर, रघुपति राघव राजा राम को लेकर एक नेशनल एंथम बनाया था। इससे उन्होंने पूरे देश को संगठित किया था। इसलिए यह महात्मा गांधी जी का अपमान कैसे हुआ। सरकार द्वारा उनके ही सपने को पूरा करने के लिए राम का नाम दिया जा रहा है।

कांग्रेस नेता ने शेयर किया वीडियो कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा- "चलो भाई आज नया नेशनल एंथम भी पता चला है! BJP में एक से एक शिरोमणि भरे पड़े हैं।" ट्विटर पर एक अन्य यूजर ने तंज भरे लहजे में लिखा- "यह नेशनल एंथम 2014 में देश आजाद होने के बाद बापू ने बनाया था यह बताना भूल गई कंगना जी।" एक यूजर ने लिखा- “वो खोज खोज कर ऐसे लोगों को लाते हैं जो व्हाट्सअप फॉरवर्ड करते समय दिमाग ना लगाएं!”