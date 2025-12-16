गांधी जी ने 'रघुपति राघव राजा राम' को नेशनल एंथम बनाया…, ये क्या बोल गईं कंगना रनौत! VIDEO

Hindustan Hindi News
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Gandhiji made Raghupati Raghav Raja Ram the national anthem...; what did Kangana Ranaut say?
संक्षेप:

Dec 16, 2025 09:29 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
मोदी सरकार ने MGNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट) का नाम बदलकर विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (VB-G RAM G) कर दिया है। नाम बदलने को कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने भाजपा द्वारा गांधी का अपमान करना बताया है। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने विपक्षी दलों के आरोपों पर कहा- गांधी जी ने 'रघुपति राघव राजा राम' को नेशनल एंथम बनाया था। कंगना के इस बयान को कांग्रेस नेताओं समेत तमाम लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया है।

गांधी और नेशनल एंथम पर क्या बोलीं कंगना?

संसद के बाहर कंगना रनौत से इस मामले में मीडिया द्वारा सवाल पूछा गया, तो उन्होंने जो कहा उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से कांग्रेस नेताओं समेत अन्य लोगों द्वारा शेयर किया जा रहा है। कंगना बोलीं- मनरेगा का नाम जी राम जी कर देने से गांधी जी का अपमान कैसे हुआ? महात्मा जी ने श्री राम को लेकर, रघुपति राघव राजा राम को लेकर एक नेशनल एंथम बनाया था। इससे उन्होंने पूरे देश को संगठित किया था। इसलिए यह महात्मा गांधी जी का अपमान कैसे हुआ। सरकार द्वारा उनके ही सपने को पूरा करने के लिए राम का नाम दिया जा रहा है।

कांग्रेस नेता ने शेयर किया वीडियो

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा- "चलो भाई आज नया नेशनल एंथम भी पता चला है! BJP में एक से एक शिरोमणि भरे पड़े हैं।" ट्विटर पर एक अन्य यूजर ने तंज भरे लहजे में लिखा- "यह नेशनल एंथम 2014 में देश आजाद होने के बाद बापू ने बनाया था यह बताना भूल गई कंगना जी।" एक यूजर ने लिखा- “वो खोज खोज कर ऐसे लोगों को लाते हैं जो व्हाट्सअप फॉरवर्ड करते समय दिमाग ना लगाएं!”

कांग्रेस ने नाम बदलने का किया विरोध

आपको बताते चलें कि मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस समेत तमाम दलों में विरोध के स्वर हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे महात्मा गांधी का अपमान बताते हुए राम नाम की आड़ में गांधी को दरकिनार करने की साजिश बताया है। उन्होंने एक्स पर किए ट्वीट में लिखा था- "सबसे बड़ी विडंबना यह है कि महात्मा गांधी आजीवन प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त रहे और अंतिम समय में भी 'हे राम' ही पुकारा। आज केंद्र सरकार उसी 'राम' नाम (VB-G RAM G) की आड़ लेकर गांधी जी को दरकिनार करने का जो कुप्रयास कर रही है, वह अत्यंत निंदनीय है।"

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
