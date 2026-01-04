मनाली में ताजा बर्फबारी, पर्यटकों की भारी भीड़

Hindustan Hindi News
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Fresh snowfall in Manali attracting huge crowds of tourists
संक्षेप:

मनाली में लोग बर्फबारी का मजा लेने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग पहुंच रहे हैं। मनाली में तापमान माइनस 5 °C पर पहुंच चुका है। अटल टनल के पार भारी बर्फबारी ने टूरिस्ट को अपनी ओर खींचा।

Jan 04, 2026 09:58 am IST Mohit
हिमाचल प्रदेश के मनाली में रविवार को ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं राज्य के कई शहरों में तापमान 5°C से नीचे है। मौसम विभाग ने राज्य में 4 से 6 जनवरी के बीच निचले पहाड़ी और मैदानी जिलों के लिए घने कोहरे की चेतावनी जारी की है।

मनाली में बर्फबारी का मजा लेने के लिए टूरिस्ट देश के अलग-अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं। मनाली में तापमान माइनस 5 °C पर पहुंच चुका है। मनाली में इसबार टूरिस्ट भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। अटल टनल के पार भारी बर्फबारी ने टूरिस्ट को अपनी ओर खींचा।

ठंड का कहर लगातार जारी है और मनाली में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने राज्य के सात जिलों में अगले हफ्ते कुछ जगहों पर घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, कुकुमसेरी में शनिवार को सबसे कम माइनस 7 डिग्री सेल्सियस°C तापमान दर्ज किया गया था।

मौसम विभाग ने किन्नौर और लाहौल और स्पीति जिलों में 6 जनवरी को कुछ जगहों पर हल्की बर्फबारी का अनुमान लगाया है। वहीं 4 से 7 जनवरी तक सुबह के समय ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों में कुछ जगहों पर घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

आपको बता दें कि शनिवार को भी हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप रहा। मौसम विभाग ने 4 से 7 जनवरी तक सुबह के समय ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों में कुछ जगहों पर घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
