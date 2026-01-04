मनाली में ताजा बर्फबारी, पर्यटकों की भारी भीड़

संक्षेप: मनाली में लोग बर्फबारी का मजा लेने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से लोग पहुंच रहे हैं। मनाली में तापमान माइनस 5 °C पर पहुंच चुका है। अटल टनल के पार भारी बर्फबारी ने टूरिस्ट को अपनी ओर खींचा।

हिमाचल प्रदेश के मनाली में रविवार को ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं राज्य के कई शहरों में तापमान 5°C से नीचे है। मौसम विभाग ने राज्य में 4 से 6 जनवरी के बीच निचले पहाड़ी और मैदानी जिलों के लिए घने कोहरे की चेतावनी जारी की है।

मनाली में बर्फबारी का मजा लेने के लिए टूरिस्ट देश के अलग-अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं। मनाली में तापमान माइनस 5 °C पर पहुंच चुका है। मनाली में इसबार टूरिस्ट भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। अटल टनल के पार भारी बर्फबारी ने टूरिस्ट को अपनी ओर खींचा।

ठंड का कहर लगातार जारी है और मनाली में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने राज्य के सात जिलों में अगले हफ्ते कुछ जगहों पर घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, कुकुमसेरी में शनिवार को सबसे कम माइनस 7 डिग्री सेल्सियस°C तापमान दर्ज किया गया था।

मौसम विभाग ने किन्नौर और लाहौल और स्पीति जिलों में 6 जनवरी को कुछ जगहों पर हल्की बर्फबारी का अनुमान लगाया है। वहीं 4 से 7 जनवरी तक सुबह के समय ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों में कुछ जगहों पर घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।